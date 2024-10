Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40: reprend appui sur les 7.500, repli baril après Milton information fournie par Cercle Finance • 08/10/2024 à 17:20









(CercleFinance.com) - Avec l'aide de Wall Street, le CAC40 a légèrement réduit ses pertes de -1% vers -0,7% et se redresse au-delà de 7.525Pts, dans le sillage des valeurs du luxe (pas de 3ème package de 'mesure de soutien' mais annonce de mesures protectionnistes).

Les volumes restent modestes, à peine supérieurs à 1,5MdsE mais les places européennes résistent à la dégradation des marchés obligataires.



Une dégradation qui se poursuit aujourd'hui avec un '10 ans' US à 4,043% (+1,4Pts), des OAT qui se tendent de +1Pts à 3,031% (contre 3,008% pour les Bonos espagnols) et +0,5Pt sur les Bunds à 2,255%.



Wall Street résiste avec des gains de +0,78% sur la S&P500 et +0,12% sur le Nasdaq (avec Palo-Alto à +3,5%, Nvidia +2,5%), le Dow Jones se contente de +0,1%.



Le 'Goldilocks' du weekend dernier perd de sa pertinence (croissance robuste sur fond de baisse de l'inflation et des taux) : 'Les bons du Trésor ont continué de se tendre sur l'ensemble de la courbe au début de la semaine, les rendements à deux et à 10 ans ayant augmenté au-dessus de 4% pour la première fois depuis août', souligne ainsi Michael Brown, chez Pepperstone.



Selon ce stratège, la poursuite de la réévaluation des attentes de politique monétaire dans un sens moins accommodant, à la suite des chiffres de l'emploi de vendredi, a constitué la principale raison de la pression de vente continue sur l'obligataire américain.



'Le pétrole brut, bien sûr, continue de refléter une prime de risque géopolitique importante en raison des tensions au Proche-Orient, le Brent ayant dépasse la barre des 80 dollars le baril pour la première fois depuis août', pointe-t-il en outre.

Le passage du cyclone 'Milton' sur la Floride et le long des côtes US du Golfe du Mexique s'avère moins catastrophique que prévu: l'arrêt la production pétrolière sera moins durable que redouté, le baril reperd tous ses ga1ns depuis vendredi, soit -4,6% vers 77,5$ à Londres.



Au chapitre des statistiques, les opérateurs ont pris connaissance de la balance commerciale française ce matin, avant la balance commerciale des Etats-Unis en début d'après-midi.



En août 2024, le solde commercial de la France s'est dégradé sensiblement selon les données CVS-CJO de l'administration des douanes, le déficit s'étant ainsi établi à 7,37 milliards d'euros après 6,04 milliards le mois précédent.

L'Euro fait du 'sur place' vers 1,097$, et le Dollar Index stagne vers 102,38 : rien de très remarquable, malgré un contexte géopolitique tendue.



Dans l'actualité des valeurs, Vinci a annoncé l'acquisition de RH Marine et de Bakker Sliedrecht, deux entreprises spécialisées dans le secteur maritime, lui permettant d'enrichir son offre dans les services à l'industrie et de renforcer sa présence aux Pays-Bas.



La foncière Argan fait part de la cession de son datacenter de Wissous (Essonne) à Invesco Real Estate pour une surface de plus de 22.000 m2, sur un prix de 59 millions d'euros hors droits, une transaction qui achève son programme d'arbitrages pour 2024.



Dans le cadre de son offre publique d'achat conjointe avec Rubis sur le groupe italien Unieuro, Fnac Darty annonce un abaissement de la condition de seuil minimal de 90% à 66,67% du capital, reflétant leur volonté de mettre en oeuvre avec succès cette OPA.



TotalEnergies annonce avoir signé avec Saint-Gobain un contrat de vente d'électricité renouvelable (PPA), qui prévoit la fourniture continue d'électricité pour alimenter les sites industriels du groupe de matériaux de construction en France.





