CAC40 : replonge sous 4.970 avec un Nasdaq à -4,2% après NFP

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris retombe dans le rouge (-0,8% vers 4.970, il s'en tire mieux que le'E-Stoxx50 aev -1,5%), perdant plus de 75Pts en 1 heure, effaçant les gains consécutifs à la publication du 'NFP': le Nasdaq qui grappillait 0,2% à l'entame des échanges vers 15H35 dévisse de -4,2% (soit -9,2% en moins de 8 Heures de cotations prises en continu). Le Dow Jones efface également ses +0,5% de gains initiaux et perd -1,7%, le S&P500 -2,4% vers 3.374. Cette dernière séance de la semaine constitue un signe de défiance à la veille d'un 'pont' de 3 jours aux Etats Unis (Wall Street sera fermé lundi). Les marchés ont salué sur le coup le 'NFP', le rapport officiel sur l'emploi américain en août. L'économie US a généré 1,371 million d'emplois non agricoles le mois dernier (dont 1,027Mn dans le secteur privé), un peu en-deçà des 1,5 million attendus, mais le taux de chômage a chuté spectaculairement de -1,8% à 8,4%, contre un consensus à 9,9% après 10,2% en juillet. Un plongeon de -1,8% au mois d'août, cela semble tenir du miracle puisqu'un taux de chômage de 9,9% était anticipé -mécaniquement- sur la base de +1,5Mn d'emplois... et il en manque plus de 10%. Il faut supposer qu'un 'ajustement' ou changement de mode de calcul est intervenu (ce qui était le cas la veille pour le chômage hebdo), ce à quoi le BLS indique soustraire 230.000 fonctionnaires temporaires recrutés pour le recensement annuel. Le Département du Travail, qui publie ces chiffres mensuels, ajoute que le taux de participation de la population au marché du travail s'est amélioré de seulement 0,3 point à 61,7% en août, ce qui est complètement incohérent par rapport à un taux de chômage tombé à 8,4% Petite déception en Europe ce matin puisque les commandes à l'industrie allemande se sont accrues de seulement 2,8% en juillet (après une augmentation de 28,8% en juin), là où le consensus anticipait toutefois une hausse de 6%. Les commandes industrielles restent 8,2% en dessous de celles de février, mois précédant le 'Grand Confinement'. L'Euro en ressort affaibli et cède -0,3% vers 1,1810/$. Du côté des valeurs, nouvelle envolée de Renault (+5,1%), ou Peugeot (+3,6%) et Accor (+4,5%): ce sont les mêmes vedettes que la veille, auxquelles se rajoutent BNP-Paribas (+3,4%) et Sté Générale (+6,1%). EssilorLuxottica confirme ce vendredi sa décision d'interjeter appel contre le jugement qui a rejeté sa requête visant à obtenir l'accès à des informations de la part de la chaine néerlandaise de magasins optiques GrandVision. Le géant des verres ophtalmiques et des montures de lunettes déclare 'rester préoccupé par l'attitude de GrandVision qui continue à lui refuser l'accès à des informations importantes pour l'évaluation de sa gestion pendant la crise du Covid-19'. Savencia Fromage & Dairy publie au titre du premier semestre 2020, un résultat net part du groupe stable à 27 millions d'euros et une marge opérationnelle courante en légère contraction, passant de 3,9% à 3,8% d'une année sur l'autre. Dans un environnement perturbé par la crise sanitaire, le chiffre d'affaires reste quasiment stable à 2,41 milliards d'euros (-0,7% dont -0,4% en organique), avec une croissance de 3,6% pour les produits fromagers et une baisse de 5,7% pour les autres produits laitiers.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.89%