CAC40: repli très limité malgré taux au +haut depuis juillet

(CercleFinance.com) - Le CAC40 entame la semaine et le nouveau terme boursier de novembre en léger repli de l'ordre de 0,5% vers 7575Pts, dans des volumes squelettiques avec 0,93MdsE échangés.

L'euro-Stoxx50 affiche le même écart, vers 4.960Pts, alors que le DAX40 se replie de -0,6 à -0,7%.



L'entame de séance est sans surprise à Wall Street avec des replis conforme aux 'futures' : -0,1 à -0,15% pour les 3 principaux indices US lors des 1ers échanges.

'Nous n'avons pas l'impression que ce sera la semaine la plus excitante qui nous attend', prévient Deutsche Bank, tout en reconnaissant que 'la saison des résultats bat maintenant son plein' et que 'les élections américaines semblent extrêmement serrées'.



Hormis les indicateurs avancés du Conference Board ce lundi, aucune statistique majeure n'est attendue avant la seconde moitié de la semaine, avec les indices PMI préliminaires, ou encore les indices du climat des affaires en France et en Allemagne.



Les jours prochains devraient surtout être dominés par les publications d'entreprises, comme celles de SAP, L'Oréal, Deutsche Bank, Renault, Unilever et Sanofi en Europe, ou d'AT&T, Boeing, Coca-Cola et Tesla aux Etats-Unis.

La séance de jeudi sera particulièrement chargée en trimestriels : ce sera la journée la plus dense du mois d'octobre.



La lourdeur des actions peut s'expliquer par la tension des taux qui se poursuit, avec de nouveaux records de rendements depuis fin juillet, notamment les T-Bonds US avec +6,5Pts à 4,141%, +6,8Pts sur le '30 ans' à 4,4500%: on se dirige vers le pire niveau de clôture depuis le 26 juillet dernier.

Pas mieux en Europe avec un bond de +9,5Pts du rendement de nos OAT à 2,992%, les Bunds affichent +8,7Pts à 2,272%, les BTP italiens +12,4 à 3,482%, les 'Bonos' espagnols +10,7Pts à 2,977%.

Malgré cette forte tensions des taux, d'ordinaire préjudiciable aux métaux précieux, l'Or s'envole de +1,5% vers un nouveau record de 2.740$, l'once d'argent flambé de +10% en 48H à 34,35$.

Le Dollar reprend quelques fractions (+0,15%) face à l'Euro, vers 1,0850.



Dans l'actualité des valeurs à Paris, Sanofi annonce être entré en négociations exclusives pour la cession potentielle à CD&R d'une participation de contrôle de 50% dans Opella, dont Bpifrance devrait devenir par ailleurs actionnaire minoritaire.



Forvia affiche un chiffre d'affaires de 6,36 milliards d'euros au titre de son troisième trimestre 2024, en baisse de 2,6% en données publiées et de 0,4% en base organique, soit une surperformance de 420 points de base sur la production automobile mondiale.



L'équipementier automobile confirme ses prévisions pour 2024 de ventes entre 26,8 et 27,2 milliards d'euros, d'une marge opérationnelle entre 5 et 5,3% du chiffre d'affaires, ainsi que d'un cash-flow net supérieur ou égal à 550 millions d'euros.



Eutelsat Group fait part du lancement et du déploiement réussis de 20 satellites en orbite terrestre basse, venant ainsi étoffer la constellation de satellites OneWeb. Le lancement des satellites a eu lieu à bord de la fusée Falcon 9 de SpaceX.



Sur la base de ses résultats au 30 septembre et de ses prévisions, le groupe immobilier Icade anticipe un CFNC par action annuel dans les bornes hautes de ses guidances, entre 2,75 et 2,90 euros pour les activités stratégiques et entre 3,55 et 3,70 euros au total.



Le groupe d'hospitalisation privée Ramsay Santé publie une perte nette part du groupe de 53,9 millions d'euros au titre de son exercice 2023-24, en raison d'un résultat d'exploitation plus faible et d'un coût de la dette plus élevé.





