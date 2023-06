CAC40 : repli limité grâce à détente des taux, Imagotag -57% information fournie par Cercle Finance • 23/06/2023 à 16:21

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris qui a cédé jusqu'à -1,1% (vers 7.130) limite maintenant la casse de moitié, à -0,6% alors que les taux connaissent une forte détente en Europe, l'évolution de Wall Street s'avère un peu moins négative que prévu mais le Nasdaq cède tout de même -1%.



Le CAC40 oscille autour des 7160 points, pénalisée par le recul des valeurs bancaires (seconde séance consécutive) et accuse à ce stade un recul proche des 2,9% sur l'ensemble de la semaine.

L'Euro-Stoxx50 qui lâche -1% vers 4.260 perd -3% en hebdo.



Dans ce contexte morose, les investisseurs ont pris connaissance ce matin de diverses statistiques en Europe.

Ainsi, l'indice PMI flash composite HCOB de l'activité globale en France a chuté de 51,2 en mai à 47,3 en juin, glissant ainsi nettement sous la barre des 50 qui délimite la croissance de la contraction, pour la première fois depuis janvier.



'Marquant la fin de quatre mois consécutifs d'expansion, l'indice signale un repli modéré de l'activité du secteur privé français, le plus fort toutefois depuis février 2021', souligne S&P Global qui collecte ces données.



Par ailleurs, l'indice flash PMI composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro s'est replié de 52,8 en mai à 50,3 en juin, soit son plus faible niveau depuis janvier, signalant ainsi un très fort ralentissement de la croissance économique de la région en juin.



En alignant deux trimestres consécutifs de contraction du PIB au quatrième trimestre 2022 puis au premier trimestre 2023, la zone euro est entrée récession technique.



Et si un rebond est anticipé au deuxième trimestre, les investisseurs ont bien conscience que la montée en puissance des effets négatifs du resserrement monétaire devrait faire ensuite rechuter la croissance.



L'économie américaine se trouve, elle aussi, sous la menace d'une récession face aux craintes de voir les hausses répétées des taux d'intérêt décidées par la Fed pénaliser l'activité.

Le secteur privé américain voit sa croissance ralentir sensiblement en juin, à en croire S&P Global dont l'indice PMI composite s'établit à 53,0 en estimation flash pour le mois en cours, à comparer à 54,3 en mai.



Le Conference Board, une organisation patronale basée à New York, avait averti hier qu'elle prévoyait un épisode récessionniste aux Etats-Unis entre le troisième trimestre 2023 et le premier trimestre 2024.



La semaine s'achève une spectaculaire détente des taux en Europe avec -16Pts sur les OAT vers 2,86% et -15,5Pts sur les Bunds vers 2,335%.

Les T-Bonds US en revanche n'effacent que -4Pts vers 3,725%, ce qui dope le Dollar qui remonte de +0,65% vers 1,0890.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Capgemini annonce avoir signé un accord en vue de l'acquisition de BTC Corporation au Japon, pour 'renforcer ses capacités en cloud et digital dans ce pays afin de répondre à la demande pour des services sur l'ensemble de la chaine de valeur'.



SES Immagotag dévisse de -57% (vers 72E) après 1 séance de suspension suite à des accusations d'irrégularités comptables par un fond activiste 'Gotham city'.



Vallourec annonce la signature, le 19 juin, d'un protocole d'accord (MoU) avec le Ministère des Investissements d'Arabie Saoudite (MISA) pour l'expansion de ses activités en Arabie Saoudite, dont l'augmentation de son implantation locale et le déploiement de ses dernières innovations dans la transition énergétique, la fabrication additive et l'économie circulaire.



Dans le cadre du développement de sa filière TP/eau, Samse annonce être en discussion avancée et exclusive avec Gemoise, distributeur de matériaux pour le bâtiment et les travaux publics.