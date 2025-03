CAC40: repli hebdo divisé par 2, W-Street ignore 'confiance' information fournie par Cercle Finance • 14/03/2025 à 16:58









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris accroit légèrement ses gains (le CAC rebondit de +1,3% vers 8.040, soit -1,1% hebdo) dans le sillage des valeurs de défense puis de l'Oréal (+3,5%), l'Euro-Stoxx50 grimpe de +1,5%, dans le sillage du DAX40 qui flambe de +2% et renoue avec les 23.000Pts, malgré une dégradation des marchés obligataires.



Les opérateurs privilégient le sursaut des indices US après 11 séances de repli sur une série de 16: cela donne +1,8% sur le S&P500 (vers 5.620, soit -2,5% hebdo), +2,2% sur le Nasdaq-100 (qui renoue avec les 19.700), le Dow Jones (+1,4%) renoue avec 41.400Pts (il perd encore -3,3% sur la semaine).



Wall Street respire un peu alors que le risque de 'shutddown' des administrations fédérales US semble écarté.

Un accord transpartisant a été conclu par la 'Chambre' et le document doit encore être approuvé par le Sénat avant ce soir minuit.

Un compromis semble en vue : le chef de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, a déclaré qu'il prévoyait de voter le projet de loi républicain plutôt que de risquer un nouveau 'shutdown' des administrations publiques.



Wall Street digère -comme si rien ne s'était passé- le plongeon de l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan, de 64,7 vers 57,9 en mars, selon l'estimation préliminaire de l'université du Michigan.

Cela représente une baisse de 10,5% sur un mois et de 27,1% sur un an.

Les analystes l'attendaient à un recul plus modéré, de -2,5Pt vers 63,2, selon le consensus publié par MarketWatch.



'Les attentes pour l'avenir se sont dégradées dans plusieurs domaines, y compris les finances personnelles, le marché du travail, l'inflation, l'environnement des affaires et les marchés boursiers', est-il rapporté.



'De nombreux consommateurs ont évoqué le haut niveau d'incertitudes entourant la politique et d'autres facteurs économiques', est-il ajouté.

Le consensus prévoit une nouvelle baisse du moral des ménages, avec un indice prévu à 63 contre 64,7 en janvier.



Les T-Bonds se dégradent malgré tout de +3,5Pts vers 4,311%, les Bunds de +2,8Pts vers 2,8820%, nos OAT de +2,5Pts vers 2,5700% (le 'spread' se contracte vers +69Pts).



La publication, mercredi et jeudi de données plutôt rassurantes sur le front de l'inflation aurait dû constituer un motif de détente des taux, mais le ralentissement du 'CPI' puis du 'PPI' a rapidement été ignoré, les investisseurs s'attendant à un renforcement des tensions inflationnistes sous l'effet des 'tarifs' douaniers (avec notamment une surtaxe de 200% sur les vins/champagne et spiritueux européens).



Sur le front des statistiques concernant la zone Euro, sur un an, les prix à la consommation en France augmentent de 0,8% en février, après +1,7% en janvier, faisant ainsi passer le glissement annuel en deçà de 1% pour la première fois depuis février 2021, selon l'Insee qui confirme son estimation provisoire.



Outre-Rhin, la hausse de l'indice allemand des prix à la consommation harmonisé aux normes européennes (IPCH) a été revue à la baisse à 2,6% pour le mois de février, contre 2,8% en première lecture, annonce vendredi l'Office fédéral de la statistique.



Par ailleurs, les opérateurs reprennent leurs achats sur l'or : le cours 'spot' s'est inscrit à 3.004$ (avant de se tasser vers 2.985$), le contrat 'avril' s'est hissé jusque vers 3.017$/Oz, l'argent tutoie les 34,5$/Oz.



Le climat géopolitique pourrait s'améliorer au fil des discussions USA/Ukraine/Russie mais la trajectoire de l'or ne semble pas tenir compte de la signature d'une paix prochaine.



Le marché pétrolier repart lui aussi à la hausse et s'achemine vers des performances positives sur l'ensemble de la semaine, en dépit des craintes de voir la résurgence des tensions commerciales peser sur la croissance et la demande.



Le 'Brent' marque le pas et végète au contact du palier des 70 dollars le baril, le WTI se fige vers 66,6$.

Sur le FOREX, l'Euro reprend les 0,2% perdus la veille à 1,0875, le '$-Index' s'effrite de -0,05% vers 103,85.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Thales renoue avec ses sommets vers 248/250E, Airbus, autre valeur désormais estampillée 'défense' grimpe de +4% vers 168,5E.

Interparfums annonce une extension de son partenariat avec Coach pour une nouvelle période de cinq ans portant ainsi la licence jusqu'au 30 juin 2031.



Rubis publie un résultat net part du groupe (RNPG) de 342 millions d'euros pour 2024, dans la fourchette-cible de 340 à 375 millions, en baisse de 4% sur une base comparable, dont 83 millions d'euros de plus-value nette issue de la cession de Rubis Terminal.



Airbus Helicopters indique clore l'édition 2025 du salon VERTICON de Dallas avec des engagements pour 118 hélicoptères, dont 63 commandes fermes, de la part de clients du monde entier pour une variété de ses hélicoptères multi-missions.





