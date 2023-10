Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40: repli contenu, baisse +appuyée sur E-Stoxx et T-Bonds information fournie par Cercle Finance • 23/10/2023 à 15:14









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris (-0,1%) évolue au sein d'une nouvelle fourchette basse 6.775/6.830, mais dans des volumes qui ne témoignent pas d'une activité intense.

La cassure d'importants supports moyen terme n'entraine pas d'effet domino, caractérisé par le déclenchement de gros programmes de ventes automatisés.

L'Euro-Stoxx50 cède -0,15 à -0,2% et teste le palier psychologique des 4.000.



Wall Street est attendu en repli de -0,3%, écart homogène sur les 3 indices US... le Russell-2000 ayant encore sous-performé vendredi ('3 sorcières').



Cette entame de mois boursier de novembre (après une clôture d'octobre au plus bas vendredi) s'effectue sous le triple signe de taux qui continuent de se tendre, de risque d'embrasement au Proche-Orient et de la publication d'une avalanche de trimestriels cette semaine (si ce lundi s'annonce calme, les prochains jours verront les géants technologiques Microsoft, Meta ou Amazon publier leurs résultats).



Les marchés obligataires continuent de se dégrader en amont de la décision de politique monétaire de la BCE jeudi, nos OAT se tendent de +4 à +5Pts vers 3,55/3,56%.... mais ce sont les T-Bonds US qui inquiètent le plus pour cause de flirt durable avec les 5,00% (ils se tendent de +8,5Pts à 4,99% cet après-midi après avoir culminé vers 5,023% vers 11H30).



Les T-Bonds s'étaient dégradés de plus de 30 points de base au cours de la semaine passée, soit le pire score hebdomadaire depuis avril 2022.

'Je continue à m'inquiéter de la façon dont les marchés vont accuser le coup face à des niveaux aussi élevés, tout particulièrement aux Etats-Unis', explique Jim Reid, analyste marchés chez Deutsche Bank.

'Nous sortons d'une période de 10 à 15 ans durant laquelle les rendements obligataires et les taux d'intérêt ont été faibles, nuls, voire négatifs dans les pays développés sur fond d'assouplissement quantitatif (QE), le seul moyen qui existait pour financer l'énormité de la charge de la dette mondiale', souligne-t-il.



Si un statu quo sur les taux est largement attendu de la part de la BCE, les intervenants de marché seront à l'affût de toute indication concernant la trajectoire de l'inflation et l'impact de la récente envolée des rendements obligataires.



La statistique la plus importante de la semaine sera la première estimation du PIB américain de troisième trimestre, attendue jeudi avant l'ouverture de Wall Street.



Les économistes prévoient en moyenne une croissance de 4% sur la période allant de juillet à septembre, sous l'effet de la vigueur de la consommation, après un gain de 2,1% au deuxième trimestre.



Les indices d'activité PMI en Europe devraient aussi faire réagir les investisseurs demain, tout comme l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne, qui tombera mercredi.



Les chiffres des revenus et des dépenses des ménages américains, qui incluent l'indice d'inflation PCE de base très surveillé par la Fed, figureront également à l'agenda en toute fin de semaine.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Teleperformance annonce que 98.448.171 actions représentant environ 98,45% du capital social en circulation de Majorel ont été apportées dans le cadre de l'offre, dont le groupe a donc déclaré le caractère inconditionnel.



TotalEnergies annonce s'être associé à Corio Generation et à Rise Light & Power pour développer conjointement le projet éolien offshore Attentive Energy, situé au large des côtes de New York et du New Jersey, aux Etats-Unis.



Icade publie un chiffre d'affaires de près de 1,02 milliard d'euros au titre des neuf premiers mois de son exercice 2023, en croissance de 3,8% (+3,9% à périmètre constant) par rapport à la même période de l'année précédente.



Dassault Aviation est l'un des seuls titres à se distinguer à la hausse et sa hausse de +2% à) 187,3E le rapproche de son record de clôture des 188,5E.



Enfin, Airbus Defence and Space annonce avoir signé deux contrats d'une valeur totale de 1,2 milliard d'euros pour l'amélioration des capacités et pour le soutien en service des A330 MRTT (Multi Role Tanker Transport) de l'armée de l'Air et de l'Espace française.





Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.35%