CAC40: repli anecdotique dans l'attente de l'emploi US

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève la journée sur un recul anecdotique de 0,1%, à 7428 points, pénalisée par les reculs de Teleperformance (-2,5%), URW (-1,7%) et STMicro (-1,6%), dans des volumes réduits avec 2,6 MdsE échangés depuis l'ouverture.



Sur le front des statistiques, les inscriptions hebdomadaires au chômage aux USA enregistrent une baisse un peu inattendue de -2.000 à 220.000 sur la dernière semaine de novembre, alors qu'il se produit d'ordinaire des débauchages dans la distribution après le weekend de 'Thanksgiving'.



Net recul en revanche des inscriptions 'durables' avec -64.000 à 1.86 million, preuve que les recrutements ont été nombreux le mois dernier... un indicateur intéressant à la veille de la publication du 'NFP'.



Pour rappel, ADP avait publié la veille une nette baisse des créations d'emploi dans le secteur privé en novembre (à 103.000).



Ce matin, les investisseurs ont pris connaissance d'une légère réduction du déficit commercial de la France en octobre à la faveur d'un allègement de la facture énergétique ayant favorisé un repli des importations.



La balance des échanges commerciaux a affiché un déficit de 8,5 milliards d'euros, soit une amélioration de 200 millions d'euros selon les chiffres corrigés des variations saisonnières et des jours ouvrés dévoilées ce jeudi par les Douanes.



Outre-Rhin, après une diminution de 1,3% en septembre, la production de l'industrie allemande a baissé de 0,4% en octobre par rapport au mois précédent, selon les données corrigées des variations saisonnières et calendaires de Destatis.



Eurostat confirme de son côté une contraction de 0,1% du PIB dans l'Eurozone au 3ème trimestre et une stagnation dans l'ensemble de l'UE.



Sur le front obligataire, les T-Bonds se dégradent de 4,5Pts de base vers 4,17%, après avoir effacé -87Pts en 6 semaines. En Europe, les taux se détendent aussi légèrement avec des Bunds qui évoluent à 2,18% et des OAT à 2,72%.

A 24H de la publication des chiffres mensuels de l'emploi américain, les investisseurs se montrent plus prudents et attentistes, sachant qu'un chiffre en berne pourrait inciter la Réserve fédérale à baisser ses taux.



A l'inverse, des indicateurs supérieurs aux attentes pourraient compliquer la tâche de la Réserve fédérale dans le recalibrage de sa politique monétaire.



Le pétrole est stable avec un Brent qui s'échange autour de 74,2$ le baril, tandis que l'or gagne 0,4%, à 2027$ l'once.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Saint-Gobain annonce avoir conclu un accord avec Soprema en vue de la cession d'une part majoritaire de son activité d'isolation en mousse de polyisocyanurate (PIR) opérant au Royaume-Uni sous la marque Celotex.



Par ailleurs, Saint-Gobain a aussi annoncé l'acquisition de Menkol Industries Private Limited, opération qui 'renforce son positionnement dans les matériaux de construction de spécialité à haute valeur ajoutée, dans un marché indien très dynamique'.



De son côté, Société Générale indique avoir signé deux accords avec le Groupe Vista en vue de la cession totale de ses parts dans ses filiales africaines Société Générale Burkina Faso et Banco Société Générale Mozambique, actuellement détenues respectivement à 52,6% et 65%.



Sanofi annonce que son essai de phase III consacré au Sarclisa a atteint son critère d'évaluation primaire de survie sans progression chez des patients atteints d'un myélome multiple nouvellement diagnostiqué, non éligibles à une greffe.



Enfin, Stellantis indique avoir signé un accord avec Ample, une société basée à San Francisco qui vise à développer un système de remplacement des batteries des véhicules électriques, permettant ainsi de charger n'importe quel véhicule électrique à 100 % en moins de 5 minutes.







