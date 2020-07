Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : reperd la moitié des gains de jeudi, volumes faibles Cercle Finance • 03/07/2020 à 16:49









(CercleFinance.com) - Alourdissement général en Europe où les indices reperdent en moyenne la moitié des gains de la veille: le CAC40 cède -1,2% vers 4.990, l'Euro-Stox50 -1% vers 3.286... le tout dans des volumes anecdotiques en l'absence des opérateurs US, en congé pour cause de '4 juillet' La démission du gouvernement d'Edouard Philippe et le remplacement du 1er ministre par Jean Castex (l'ex secrétaire général de l'Elysée d'Emmanuel Macron, qui occupa cette fonction sous Hollande, qui formera le prochain gouvernement) n' suscité aucune réaction à la bourse de Paris et à peine un petit affaiblissement de l'Euro vers 10H ce matin (l'E/$ est revenu à l'équilibre à 1,1240). Les marché rebaissent malgré la nette amélioration du PMI manufacturier en Europe de 31,9 vers 48,5. De son côté, l'indice final de l'activité de services dans la zone euro s'affiche pour sa part à 48,3 (30,5 en mai, estimation flash à 47,3), son plus haut niveau depuis février dernier. En France, l'indice composite de l'activité globale calculé par IHS Markit ( à 51,7 en juin), met en évidence une hausse modérée de l'activité dans le secteur privé français, avec une croissance marquée de la production dans le secteur manufacturier, alors que dans le secteur des services, l'activité n'a que très légèrement augmenté par rapport au mois de mai. Pour le CAC40, 'Graphiquement, une seconde phase s'ouvre avec pour objectif de revenir sur le point ultime de court terme à 5.250 points. Pour espérer matérialiser durablement cette séquence positive, l'indice CAC 40 va devoir confirmer rapidement ce rebond sur le niveau pivot des 5.040 points', commentent ce matin les équipes de Kiplink. L'indice PMI composite du Royaume Uni affiche une remontée record, de 30 en mai à 47,7 en juin selon IHS Markit, qui avait annoncé à 47,6 en estimation flash il y a dix jours, confirmant une très forte décélération de la contraction du secteur privé britannique. Dans l'actualité des valeurs, les vedettes de la veille consolident (banques avec Sté Génrale à -2,3%) et secteur auto (Peugeot et Renault à -2,1%). EDF (+5,5%) indique revoir à la hausse son estimation de production d'origine nucléaire en France pour l'exercice 2020, à environ 315-325 TWh contre 300 TWh estimés le 16 avril dernier. Cette révision résulte d'un ajustement de la durée des arrêts programmés en 2020 compte tenu des conditions de reprise des activités constatées sur les sites. La prévision de production pour 2021 et 2022 reste inchangée à ce stade. Vivendi se félicite de la finalisation de l'acquisition par Banijay d'Endemol Shine Group. 'Cette opération crée le leader mondial de la production et distribution de contenus audiovisuels, fort d'un chiffre d'affaires annuel d'environ 2,7 milliards d'euros (pro-forma 2019)' indique le groupe.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.84%