CAC40 : repasse les 6700, D-Jones à 35.600, Bitcoin à 66.900$

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris (+0,54% à 6.707) se retrouve au plus haut depuis le 15 octobre ou le 23 septembre Wall Street a rouvert en nette hausse et le Dow Jones (+0,5%) égalait son record absolu des 35.625Pts du 16 août, avant de se stabiliser au-dessus des 35.600 L'Euro-Stoxx50 progresse également avec un gain de +0,3% (à 4.174) dans le sillage du Nasdaq à +0,3% (à 15.175) et du S&P500 (+0,5% à 4.541, en route pour son meilleur mois boursier depuis novembre 2020). A noter la sous performance du DAX40 qui ne gagne que 0,1%, Londres affiche le même score (+0,08%) hors zone Euro. En Europe, les investisseurs n'ont pas réagi aux chiffres de l'inflation dans la zone euro qui s'avère conforme aux attentes : l'inflation ressort à 3,4% en septembre, contre +3% en août, montrent les chiffres publiés mercredi par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Au sein de l'Union européenne, même variation en 'séquentiel' :le taux d'inflation annuel est ressorti à 3,6% en septembre, contre 3,2% en août. D'après Eurostat, les plus fortes contributions proviennent de l'énergie (+1,6 %), suivis des services (+0,7%), des biens industriels hors énergie (+0,6%) et de l'alimentation, alcool & tabac (+0,4%). Le baril de Brent remonte vers 85 dollars à Londres tandis le WTI reste au contact des 83$ après être revenu hier à des niveaux proches de records de sept ans. L'un des 'hauts faits du jour' restera cette flambée de +2.000$ du bitcoin entre 15H38 et 17H, avec un nouveau record absolu à 66.900$. Alors que certains observateurs commencent à évoquer une hausse de taux de la BCE à horizon janvier 2023, le mouvement de tension des rendements obligataires touche aussi l'Europe. Les publications de résultats d'entreprises qui se poursuivent permettront aussi de se faire une meilleure idée de l'impact de la hausse des prix sur les marges des sociétés. Aux Etats-Unis, Netflix n'a pas déçu hier en engrangeant un bénéfice de 3,19 dollars par titre, supérieur de 25% au consensus, avec l'arrivée de 8,5 millions de nouveaux abonnés... mais le titre est attendu en baisse ce mercredi, malgré une réaction positive mardi soir à 22H10. Les marchés obligataires subissent un nouvel épisode de tension avec des T-Bonds à 1,6400% et un '30 ans' à 2,1020%. Le Dollar se replie de nouveau, de -0,1% vers 1,1650/E... alors que le Bitcoin explose de +2.000$ en quelques heures et pulvérise son précédent record absolu de fin avril (64.375$) pour s'établir à 66.500$. Dans l'actualité des valeurs françaises, le secteur auto souffre mais efface une grande partie de ses pertes initiales avec Faurecia qui remonte de -5% à -0,5%, Valéo de -3,8% à -0,7%, et Renault de -4,4% vers -2,7%. Valneva flambe de nouveau de +19% à 18E alors que Goldman Sachs rehausse son objectif de cours de 14,5 à 27,50E. TotalEnergies (stable) s'est engagé hier aux côtés de ses partenaires à prendre des mesures en faveur du développement industriel écossais, dans le cadre de leur participation à l'appel d'offres ScotWind. Si le consortium était choisi, environ 170 ME seraient investis afin de développer la chaîne d'approvisionnement écossaise, a promis le groupe énergétique. Eurofins annonce faire face à une demande croissante de tests Covid-19 dans les écoles, avec à la clé la mise en place de programmes de tests peu onéreux dédiés au secteur de l'éducation. Enfin, Ekinops annonce avoir renforcé sa présence au Royaume Uni en étoffant son équipe de vente et en signant un accord de distribution, portant sur l'intégralité de son portefeuille de produits d'Accès sous sa marque OneAccess, avec Exertis.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.54% BTC/USD NEXC +3.67%