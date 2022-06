CAC40: repasse les 6.000pts porté les annonces de la BCE information fournie par Cercle Finance • 15/06/2022 à 17:52

(CercleFinance.com) - Après avoir cédé plus de 5% ces trois derniers jours, la bourse de Paris clôt la séance sur une hausse de 1,35%, à 6.030 points, aidée par Renault (+4,7%), St Micro ou Worldline (+3,7%) mais aussi par la BCE (qui rassure un peu) et Wall Street, avec un S&P500 à +0,9% et un Nasdaq à +1,5%.



L'E-Stoxx50 progresse de 1,6% et devance Francfort (+1,4%) et Londres (+1,3%).



Le FOMC de la FED est presque éclipsé par la réunion extraordinaire de la BCE (non prévue de ce jour) pour un échange de vues sur la situation actuelle du marché afin de combattre la résurgence des risques de fragmentation (353Pts de 'spread' entre le Bund et le BTP italien mardi soir).



'La pandémie a laissé des vulnérabilités durables dans l'économie de la zone euro, qui contribuent en effet à la transmission inégale de la normalisation de notre politique monétaire entre les juridictions'.



Le conseil a ainsi décidé d'appliquer de la souplesse dans le réinvestissement des remboursements arrivant à échéance dans le portefeuille PEPP, en vue de préserver le fonctionnement du mécanisme de transmission de la politique monétaire.



En outre, le conseil de la BCE a décidé de charger les comités compétents de l'Eurosystème, ainsi que les services de la BCE, 'd'accélérer l'achèvement de la conception d'un nouvel instrument antifragmentaire pour examen par le conseil'.



Côté chiffres, la production manufacturière de la région de New York s'est de nouveau contractée au mois de juin, notamment en raison d'un rallongement des délais de livraison, a annoncé mercredi la Réserve fédérale de New York.



Son indice 'Empire State' est ressorti à -1,2 ce mois-ci contre -11,6 au mois de mai, alors que les économistes le voyaient repasser en territoire positif, autour de +3 points.



Si le sous-indice des commandes nouvelles est repassé dans le vert, à +5,3 contre -8,8 le mois précédent, celui des délais de livraison s'est nettement tassé, passant de 20,2 à 14,5.



Les ventes de détail aux Etats-Unis ont diminué de 0,3% en mai, après une hausse de 0,7% en avril (chiffre révisé), selon le Département du Commerce.



En excluant le secteur automobile (véhicules et équipements), les ventes de détail américaines ont progressé de 0,5% en mai par rapport à avril, quand Jefferies anticipait une progression de 0,7%.



En Allemagne, l'institut IFO réduit son anticipation de croissance du produit intérieur brut (PIB) de l'Allemagne cette année à 2,5% contre une prévision en mars de 3,1%, tandis que l'inflation est attendue à 6,8% et non plus 5,1%.



La balance commerciale corrigée des variations saisonnières dans la zone euro s'est établie à -31,7 milliards d'euros en avril, en baisse par rapport à mars (-17,8 milliards d'euros).



Eurostat, qui publie ces chiffres, indique que les exportations augmenté de 1,5%, tandis que les importations ont progressé de 7,1% sur la même période.



Pour l'ensemble de l'UE, la balance corrigée des variations saisonnières ressort à -43,5 milliards d'euros, en baisse par rapport à mars (-29,5 milliards d'euros), avec des exportations en hausse de 2,1%, et des importations en hausse de 7,9%.



Après la forte correction de la veille, les mouvements sont plus limités ce matin sur le marché obligataire en attendant les annonces de la Fed, avec un rendement des bons du Trésor américains à dix ans qui se stabilise à 3,43%.



En Europe, les rendements se détendent fortement après le communiqué de la BCE, l'OAT efface -17Pts à 2,201%, le Bund allemand -11Pts vers 1,618%, les BTP italiens passent de 4,22% à 3,88%... presque -34Pts de base (et jusqu'à -40Pts en séance) : historique !



Sur le marché des changes, beaucoup de volatilité puisque le dollar se tassait ce midi de -0,8% face à l'euro, autour de 1,05$... mais il vient de tout reprendre à 1,0406/E (mais le Dollar reperd 0,7% face au Yen et à la Livre).

Le baril de Brent s'échange quant à lui aux alentours de 120$.



Dans l'actualité des sociétés, les valeurs bancaires mènent le rebond du CAC40, devant les équipementiers automobiles et le luxe (du classique !).

Euronext a annoncé mercredi avoir bouclé avec succès la migration de son centre de données historique de Basildon (Royaume-Uni) vers une nouveau site basé à Bergame (Italie).



Air Liquide et le Groupe ADP (Aéroports de Paris) annoncent un projet de création de la première coentreprise d'ingénierie spécialisée dans l'accompagnement des aéroports pour leurs projets d'intégration de l'hydrogène dans leurs infrastructures.



TotalEnergies indique s'associer à la Compagnie des Bois du Gabon (CBG) pour 'développer un nouveau modèle de gestion forestière associant la production durable de bois, la préservation de la biodiversité et la séquestration pérenne du carbone'.



Lhyfe annonce avoir conclu un protocole d'accord avec les Chantiers de l'Atlantique, pour le développement de plateformes de production d'hydrogène sur des parcs éoliens en mer.



Enfin, Airbus annonce que son A321XLR (Extra Long Range) a accompli avec succès son premier vol depuis l'aéroport de Hambourg-Finkenwerder, soit 'une étape majeure pour la famille A320 et ses clients dans le monde entier'.