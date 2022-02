CAC40 : repasse au-dessus de 7000 avec résilience de WStreet information fournie par Cercle Finance • 10/02/2022 à 16:59

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris (-0,3%) refait surface après avoir brusquement décroché dès 14H30 avec la publication d'une inflation record aux Etats Unis (en données brutes comme en 'Core').

Le CAC40 était passé de l'équilibre à -1% vers 7.055, soit plus de 100Pts perdus depuis le zéniths des 7.170 testés au plus haut haut ce jeudi (retour dans le vert sur l'année 2022).



Les derniers chiffres de l'inflation aux Etats-Unis ont assommé les optimistes : le 'CPI' du mois de janvier aux Etats Unis ressort à +0,6% en séquentiel (contre +0,4% anticipé), ce qui porte l'inflation à +7,5% sur 12 mois.

De son côté, l'inflation 'core' (hors énergie) grimpe à +6% en annualisé (contre +5,5% en décembre), un score jamais vu depuis 40 ans (1982).



Le rendement des T-Bonds US à '10 ans' vient de faire une incursion au-dessus des 2,000%, du jamais vu depuis août 2019) et le '7 ans' vient d'atteindre les 1,99% (+8Pts).

Mais l'écart le plus spectaculaire revient au '2 ans' qui se tend de +15Pts à 1,498%.

Cela signifie qu'une partie des spécialistes table désormais sur un 1er tour de vis de 50Pts dès la mi-mars.

Les spécialistes jugent de nouveau possible un loyer de l'argent à 1,50% aux Etats Unis d'ici fin 2022.

En Europe, nos OAT affichent +7Pts à 0,745%, les Bunds +5,5Pts à 0,275%.



A noter par ailleurs le recul de -6.000 des demandes hebdo d'indemnité chômage, en recul à 223.000, un plancher historique (le total des indemnisation reste stable à 1,62Mn).



Wall Street semble pourtant digérer le CPI : après avoir rouvert en nette baisse avec -0,7%, le Dow Jones revient à l'équilibre, le S&P500 remonte de -1,1% vers -0,5%, le Nasdaq de -1,4% à -0,7%.



Les cambistes réagissent également au quart de tour face au 'CPI' et l'Euro retombe de 1,1440 vers 1,1380 (-0,3%).



Dans l'actualité des sociétés françaises, Orpéa domine le SBF-120 avec +9%.

TotalEnergies a publié jeudi des résultats en hausse (16MdsE de profit) au titre du quatrième trimestre, portés par la remontée des cours du pétrole et les niveaux records atteints par les prix du gaz en Europe et en Asie. Le géant de l'énergie a annoncé un résultat net ajusté multiplié par cinq sur les trois derniers mois de l'année, à 6,8 milliards de dollars.



Société Générale (+4%) publie un BNPA sous-jacent de 5,52 euros au titre de 2021, contre 0,97 euro l'année précédente, avec une baisse sensible du coût du risque et un résultat brut d'exploitation sous-jacent en hausse de 51% à 8,47 milliards d'euros.



De son côté, Crédit Agricole SA publie au titre de 2021 un résultat net part du groupe sous-jacent en augmentation de 40,2% à 5,4 milliards d'euros, avec une baisse significative du coût du risque et un résultat brut d'exploitation sous-jacent en hausse de 13,7% à 9,05 milliards.



EDF a annoncé jeudi la signature d'un accord exclusif avec GE en vue de l'acquisition des turbines à vapeur pour centrales nucléaires du groupe industriel américain.



Enfin, Dassault Aviation annonce la signature d'un contrat portant sur la vente de 42 Rafale de dernière génération à l'Indonésie, contrat qui devrait se ' concrétiser par la montée en puissance rapide et concrète de la présence de Dassault Aviation dans le pays', assure le p.d.-g.