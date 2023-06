CAC40: repart du bon pied après la Fed et la BCE information fournie par Cercle Finance • 16/06/2023 à 10:45

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris gagne près de 0,7%, autour des 7345 points, au lendemain de l'annonce de la Banque centrale européenne (BCE) de relever ses taux directeurs de 25 points de base, tout en manifestant son intention de maintenir une politique restrictive sur la durée.



A l'absence de soutien de la BCE s'ajoute la posture peu accommodante de la Fed, qui a laissé entendre sans grande ambiguïté qu'elle prévoyait encore deux relèvements supplémentaires du loyer de l'argent cette année.



'Les banques centrales n'en n'ont pas fini avec leur cycle de resserrement, et les annonces de la semaine clarifient si besoin ce point: d'autres hausses de taux sont à prévoir', résume Raphaël Thuin, directeur des stratégies de marchés de capitaux chez Tikehau Capital.



Certains observateurs font néanmoins remarquer que, malgré un discours de grande fermeté, les banques centrales se sont abstenues de prendre des mesures trop pénalisantes pour les marchés.



A contre-courant de la Fed et de la BCE, la Banque du Japon (BoJ) a maintenu vendredi sa politique monétaire ultra-accommodante, même si sa trajectoire pourrait être révisée dans les mois à venir.



Avec des les investisseurs qui commencent à relativiser le risque de marché lié aux politiques monétaires, une séance calme se profile en Europe, comme à Wall Street.



Les chiffres définitifs des prix à la consommation en zone euro au mois de mai et l'indice de confiance des consommateurs du Michigan seront pratiquement les seuls indicateurs conjoncturels publiés aujourd'hui.



Cette fin de semaine pourrait toutefois être marquée par une volatilité accrue du fait de la configuration des 'quatre sorcières', caractérisée par l'arrivée à expiration de nombreux contrats d'options et de 'futures' sur indices.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Eurazeo, à travers son activité private debt, annonce financer l'acquisition de la société espagnole Inke par Keensight Capital via une unitranche, soit la huitième opération 'sponsored' arrangée par son équipe dans la péninsule ibérique.



Fitch Ratings annonce avoir relevé jeudi sa note de défaut émetteur à long terme (IDR) et sa note de la dette du constructeur aéronautique Airbus à 'A-', contre 'BBB+' précédemment, avec une perspective de l'IDR 'stable'.

Air Liquide et Groupe ADP annoncent la création de Hydrogen Airport, la première coentreprise d'ingénierie et de conseil spécialisée dans l'accompagnement des aéroports pour leurs projets d'intégration de l'hydrogène dans leurs infrastructures.