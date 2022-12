Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40: renoue avec son zénith 29/03, au niveau du 20/12/2021 information fournie par Cercle Finance • 13/12/2022 à 16:35









(CercleFinance.com) - Avec une envolée de +2,5% vers 6.825, le CAC40 renoue avec son zénith 29/03, et surtout, retrouve son niveau du 20/12/20... ou du 14 février (10 jours avant la guerre en Ukraine).

Le CAC40 n'est plus qu'à 100Pts de son cours du 17/12/2021 ('4 sorcières'): autrement dit, pour un gérant européen, l'exercice 2022 n'est plus négatif que de 1,5%, comme si la guerre en Ukraine et la multiplication par 8 du coût de l'électricité n'avait jamais existé, et qu'aucune récession ne pointait à l'horizon pour 2023.

La 'construction' de ce rallye haussier qui est dans sa 11ème semaine (10 de hausse, une seule de consolidation) est conçue de telle sorte qu'aucune divergence baissière n'ait jamais la possibilité de se matérialiser.

Prochain objectif : 6.885Pts l'ex-record historique du 18/08/2021.





Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +1.42%