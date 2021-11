Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : renoue avec les 7.140, 2 nouveaux records à W-Street information fournie par Cercle Finance • 22/11/2021 à 16:55









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris retrouve ses plus hauts du jour, avec une progression de +0,35% et un retour au contact des 7.140 (7.143 peu après l'ouverture). C'est Wall Street qui relance la mécanique haussière avec 2 nouveaux records 'haut la main' pour le 'S&P' (+0,9%) à 4.742 (son 67ème record), le Nasdaq (+0,8%) également à 16.189, le Dow Jones se contente de +0,8% après -1,3% la semaine dernière. L'optimisme prévaut alors que débute une semaine qui sera marquée par la fête de Thanksgiving aux Etats-Unis: elle s'est avérée positive pas moins de 11 fois au cours des 12 dernières années écoulées. Wall Street semble déterminé à ne pas démentir la tradition même si les indices US n'ont aucune chance de combler leur retard sur le CAC40 aujourd'hui : il affiche à ce stade une hausse de 28% par rapport à ses niveaux du 1er janvier, le CAC40 'GR' a passé la barre des +31% (après un gain d'environ 0,2% sur l'ensemble de la semaine écoulée), et il a gagné 12% en ligne droite depuis son plancher des 6.412 points du début du mois d'octobre. Certains analystes font remarquer que les marchés boursiers européens ont eu tendance à sous-performer leurs homologues américains depuis le printemps, l'Euro STOXX 50 (+0,2% à 4.363) ayant gagné 9% ces six derniers mois contre une progression de l'ordre de 13% pour le S&P 500... mais Paris se détache avec +12,5% et le CAC 'GR' a battu 67 records cette année. Si une telle succession de records semblent effectivement de nature à alimenter la crainte d'une correction, c'est contrebalancé par la tentation des investisseurs de se positionner en vue du traditionnel rally de fin d'année, qui a toujours été au rendez-vous depuis 2013. L'ensemble des marchés boursiers mondiaux font preuve d'une capacité de résistance impressionnante depuis quelques mois et d'une propension évidente à poursuivre leurs ascensions, malgré la forte poussée des prix qui s'avère de moins en moins 'provisoire'. La célébration, cette semaine, de la fête de Thanksgiving devrait favoriser le secteur de la distribution, considéré comme le grand gagnant du 'Black Friday', cet événement commercial qui donne le coup d'envoi des achats des fêtes de fin d'année. Les marchés américains seront fermés jeudi et n'ouvriront que pour une séance écourtée vendredi, ce qui conduit bon nombre d'intervenants à anticiper des volumes d'échanges réduits cette semaine. Sur le front des indicateurs, les investisseurs s'intéresseront à toute une salve de statistiques économiques mercredi aux Etats-Unis, avec l'annonce de la deuxième estimation du PIB de 3ème trimestre, des commandes de biens durables et des dépenses des ménages. Pas de chiffres au programme ce lundi mais une consolidation assez marquée des marchés obligataires avec +4Pts sur les T-Bonds à 1,5940%. Egalement à l'agenda, figurent les derniers indices d'activité PMI des grands pays européens (mardi) ainsi que l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne (mercredi). Du coté des valeurs, Vallourec se détache avec un gain de +10%. Air Liquide et BASF annoncent prévoir de développer le plus grand projet mondial transfrontalier de chaîne de valeur de captage et de séquestration de carbone (CCS), pour réduire significativement les émissions de CO2 du pôle industriel situé sur le port d'Anvers. Vinci Construction indique avoir signé un accord pour acquérir les sociétés de construction du groupe familial Northern Group of Companies, qui ont réalisé en 2020 un chiffre d'affaires consolidé de 93 millions de dollars canadiens (65 millions d'euros). Moody's Investors Service annonce avoir relevé de 'Ba2' à 'Ba1' sa notation de la famille d'entreprise (CFR) sur le producteur d'emballages en verre Verallia, avec une perspective 'stable' maintenue.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.10%