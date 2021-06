CAC40 : renoue avec les 6.600 grâce à un Wall-Street tonique

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris amplifie ses gains (+0,5%, le CAC renoue avec les 6.600) grâce à une entame de séance (et de mois de juillet) tonitruante à Wall Street, avec un Dow Jones (+1,5%) qui gagne 3 fois plus de terrain que prévu en 1 heure et efface ses pertes de vendredi.

Même scénario pour le S&P500 qui reprend +1,1%... mais le Nasdaq reste à la traine avec +0,3%.

L'euro-Stoxx50 reprend +0,6% et refranchit le seuil des 4.100Pts, le DAX30 s'impose comme leader avec +1% à près de 15.600.

Les investisseurs restent circonspects après la nette inflexion de la communication de la FED: ils ont subi vendredi une vraie douche froide quand James Bullard - le président de la Réserve fédérale de Saint-Louis qui passe pour très 'colombe'- a évoqué une hausse deux taux 'dès l'année prochaine (et non plus 2023 ou 2024) s'il devenait nécessaire de contenir les pressions inflationnistes'.

Si les marchés d'actions européens se sont montrés très résilients depuis le début de l'année, notamment grâce à la réouverture de l'économie, certains stratèges redoutent un basculement de la tendance dans les semaines à venir.

En ce sens, les investisseurs garderont un oeil attentif sur les signaux émis par les grandes banques centrales.

De manière générale, les conditions financières restent accommodantes pour les actifs risqués et en particulier pour les actions, mais les propos de James Bullard vendredi et le dernier communiqué de la Fed montrent que les choses peuvent très vite changer.

Les intervenants attacheront donc une attention particulière à tous les indicateurs macroéconomiques (chômage, activité, inflation) susceptibles d'influencer les décisions de la banque centrale.

L'Euro reprend un peu de hauteur, +0,2% vers 1,1890/$ mais demeure bien installé dans son canal baissier face au billet vert.

A Paris, Michelin s'impose très largement en tête du CAC avec +4,5%, loin devant l'Air Liquide (+2,5% et nouveau record absolu à 148,4E).

Air Liquide, Airbus et le Groupe ADP annoncent avoir signé un protocole d'accord pour préparer l'arrivée de l'hydrogène dans les aéroports en 2035 dans le cadre du développement de l'avion à hydrogène, en combinant leurs expertises respectives.

Vivendi (stable) fait part de la signature d'un accord avec Pershing Square Tontine Holdings (PSTH), pour la cession de 10% d'Universal Music Group (UMG), à un prix fondé sur une valeur d'entreprise de 35 milliards d'euros pour 100% d'UMG. La réalisation de cette acquisition devrait intervenir dans les semaines à venir et au plus tard le 15 septembre prochain.

Europcar Mobility Group fait part de son retour, effectif ce lundi à l'ouverture, dans les indices SBF 120 et CAC Mid 60, conformément à la décision prise par le conseil scientifique des indices d'Euronext.

Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Michelin avec un objectif de cours relevé de 150 à 160 euros, après de solides données de marchés et dans un contexte qui lui semble 'toujours très porteur pour Michelin et les manufacturiers en général'.

Berenberg a relevé lundi son objectif de cours sur le titre Orpea, qu'il fait passer de 100 à 108 euros, tout en maintenant une recommandation 'conserver' sur la valeur.