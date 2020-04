Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : renoue avec les 4.400 dans sillage de ST-Micro à +9% Cercle Finance • 22/04/2020 à 15:09









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris accélère son redressement, le gain passe de +0,5% à +1% dans le sillage des prix du pétrole qui se redressent de +5% à Londres (le 'Brent', tombé mardi soir au contact des 16$ vient de repasser au-dessus des 20$)... mais les cours restent très volatils et le sursaut actuel ne signifie nullement que le marché a retrouvé une forme d'équilibre et que la demande a touché son 'point bas'. 'L'indice phare semble être rentré dans une zone neutre, pénalisé par des facteurs techniques défaillants comme la baisse du volume et l'écrasement de la moyenne mobile de court terme à 30 jours. Cependant sur cette courte période, l'indice CAC 40 a rebondi à quatre reprises après avoir testé le support des 4.350 points. Graphiquement une cinquième tentative serait la bienvenue pour éviter une nouvelle dégradation', relèvent les équipes de Kiplink. Rappelons que le CAC 40 avait réussi à réduire à 27% les pertes accumulées depuis le début de l'année. Une reprise qui semble néanmoins s'être enrayée depuis le krach historique survenu en début de semaine sur le marché pétrolier. 'Les marchés d'actions sont repartis à la baisse, valeurs cycliques en tête, avec des écarts de rendement ('spread') qui s'accroissent du côté des emprunts d'Etat italiens et des obligations d'entreprise en général, constate Danske Bank. Cela signale habituellement que les marchés sont en quête d'un nouveau catalyseur.' Wall Street est anticipé en hausse de +1,5%, à la faveur d'un nouveau plan de soutien de 480Mds$ adopté mardi soir -dont notamment 300Mds$ de nouveaux crédits pour les petites entreprises- que Larry Kudlow est venu commenter sur CNBC tout en se félicitant que de nombreux états commençaient à relancer leur activité, écartant l'objection d'un redémarrage prématuré alors que la pandémie n'a peut-être pas encore atteint son pic aux Etats Unis. Il espère par ailleurs que les salariés retournant progressivement au travail, les surplus pétroliers (et d'essence) vont commencer à être mieux absorbés. Et le WTI salue ces propose avec une hausse de près de +15% à 13,3$ contre seulement +10% à 12,8$ avant son intervention. Les investisseurs prendront connaissance des stocks de pétrole américains en fin d'après-midi. Côté chiffres, les prix à la consommation au Royaume Uni ont augmenté à un rythme annuel de 1,5% en mars, un taux en baisse de 0,2 point par rapport à celui affiché le mois précédent, selon l'office national de statistiques (ONS). En incluant les coûts de logement des occupants, le taux d'inflation annuel s'est aussi tassé de 0,2 point à 1,5% le mois dernier, décélération qui provient essentiellement de chutes des prix du carburant et de l'habillement. Dans l'actualité des valeurs, ST-Micro, dopé par la hausse des valeurs du secteur mardi sur le Nasdaq s'envole de +9%, ce qui met de nouveau en évidence l'hyper-concentration depuis 1 mois des achats sur une douzaine de titres du Nasdaq et du S&P500, dont les 'GAFAM' en particulier (5 titres qui pèsent désormais 40% du Nasdaq-100 et 22% du S&P500). A l'inverse, Kering chute de -5% suite à une chute de 23,2% ds ventes de Gucci et l'anticipation d'un lent redémarrage des ventes cet été. le groupe GL Events a annoncé hier soir qu'au premier trimestre 2020, il a réalisé un chiffre d'affaires de 213,3 millions d'euros, en baisse de -37,3% et largement impacté par la crise sanitaire. Total (+4,3%), via sa filiale à 100% Total Quadran, annonce avoir remporté 131 mégawatts-crête (MWc) de projets solaires, soit 20% des volumes attribués, lors de la septième période de l'appel d'offres CRE 4 au sol, ainsi que 5,6 MWc de solaire dans les DOM-TOM (ZNI). Atos annonce avoir acquis Miner & Kasch, un cabinet de conseil en intelligence artificielle (IA) et science des données (data science), dont le siège est situé à Elkridge, dans l'Etat américain du Maryland. Après une année 2019 record, avec 40 contrats à long terme de production sur site, Air Liquide (+1%) annonce que sa branche d'activité industriel marchand a signé 11 nouveaux contrats de long terme au cours du premier trimestre.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +1.25%