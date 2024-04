Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40 :renoue avec 8100, l'E-Stoxx avec 5000, Nasdaq à +1,5% information fournie par Cercle Finance • 23/04/2024 à 17:07









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris gagne près de 0,8%, et le CAC40 qui refranchit les 8.100 dans le sillage du S&P500 (+1% à 5.065) qui réalise une bonne entame de séance, avec un 'VIX' qui continue de se détendre et revient vers 16 (contre 18,6 lundi à la reprise des cotations).

L'Euro-Stoxx50 se montre encore plus dynamique avec +1,3% à 5.000... dans le sillage du Nasdaq qui accélère son redressement à +1,5% vers 15.680.



Un autre facteur positif, c'est une hausse plus forte que prévue de l'indice flash PMI composite HCOB de l'activité globale dans la zone Euro, lequel s'est redressé de 50,3 en mars à 51,4 en avril, signalant ainsi une deuxième hausse mensuelle consécutive des niveaux d'activité du secteur privé, après neuf mois de contraction économique de la région.



Dans l'Hexagone, l'indice PMI composite HCOB de l'activité globale affiche une hausse de +1,6 vers 49,9, son plus haut niveau depuis mai 2023.

Selon Oddo BHF, ce rebond des PMI vient conforter l'amorce d'une reprise après plusieurs trimestres de stagnation.



Les investisseurs restent par ailleurs à l'affût de l'évolution du rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans qui se replie de -3,5Pts vers 4,589%, tandis que le Bund allemand de même échéance stagne vers 2,49% et nos OAT vers 2,988%.

Aux Etats Unis, les ventes de logements neufs ont rebondi de +8,8% aux Etats-Unis en mars en dépit du niveau toujours élevé des taux d'intérêt, avec un prix de vente médian qui est même reparti à la hausse, montrent des données publiées mardi par le Département du Commerce.



Ces ventes ont progressé à 693.000 unités en données annualisées corrigées des variations saisonnières après 637.000 unités le mois précédent.

En rythme annuel, c'est-à-dire par rapport à mars 2023, elles s'inscrivent en hausse de 8,3%.

Dans le détail, elles ont surtout augmenté dans le Nord-Est (+27,8%) et dans l'Ouest (+8,6%).



Le prix médian sur un an ressort, lui, à 430.700 dollars, en hausse par rapport à 406.500dollarsau mois de février.

L'euro gagne 0,4% face au billet vert, à 1,0695$/E, l'apaisement des tensions entre Israël et l'Iran ne détournant pas les investisseurs des actifs sûrs comme le dollar.



Notons que le baril de Brent a inversé la vapeur, passant de +0,8% à 87,8$ à une stabilité vers 87$, tandis que l'or cède 1% supplémentaire, à 2.315 $ l'once.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Renault Group affiche un chiffre d'affaires en hausse de 1,8% (+5,9% à changes constants) à 11,7 milliards d'euros pour le premier trimestre 2024, dont un CA de l'automobile en baisse de 0,7% (+3,6% à changes constants) à un peu plus de 10,4 milliards.



Sanofi annonce que son étude de phase III LUNA 3 du rilzabrutinib pour le traitement de la thrombocytopénie immune (TPI) a atteint son critère d'évaluation primaire, en permettant aux patients d'atteindre une réponse plaquettaire durable.



Enfin, Legrand annonce deux acquisitions (Enovation aux Pays-Bas et Netrack en Inde), dans les domaines porteurs de l'assistance à l'autonomie et la santé ainsi que dans les datacenters, 'venant renforcer les positions de leadership du groupe dans ses segments à plus forte croissance'.





