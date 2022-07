CAC40: renoue avec 5900, malgré E/$ sous 1,02, taux plus bas information fournie par Cercle Finance • 06/07/2022 à 15:42

(CercleFinance.com) - Les places européennes étaient au plus mal la veille, le DAX enfonçait ses planchers annuels, l'Euro dévissait sous 1,035 face au Dollar, les marchés obligataires enregistraient des afflux de liquidité en quête de 'risk-off' (les OAT et les Bunds se détendent de -8Pts de base) : avec la cassure du seuil technique des 5.800 (et le test des 5.795), tous les élément d'un scénario cauchemar sur le CAC40 ou l'Euro-Stoxx50 semblaient réunis3.



Mais le CAC40 inverse la vapeur et engrange près de 2% b(au-delà des 5.900)... et surtout, il invalide l'enfoncement des 5.880 (scénario 'cassure + réintégration' = 'bear trap').

L'ensemble des places européennes se ressaisit avec un gain moyen de +1,8% mais Amsterdam grimpe de +2,3%, Francfort se contente de +1,7%.

A Wall Street, le Nasdaq ouvre en léger repli (-0,2%) après +1,7% la veille, le S&P500 reste inchangé.



Le tableau n'est pas redevenu plus rassurant pour autant : au lendemain d'un 'flash-krach' de -10%, le pétrole ne reprend pas un pouce de terrain, ni sur le NYMEX (98$), ni sur le 'Brent' à Londres (103$).

L'Euro de son côté poursuit sa glissade vers 1,018/$ et franchit le cap des -10% depuis le 1er janvier (le voici à un nouveau plus bas de 21 ans et 7 mois).



Sur le front des statistiques, les ventes de détail dans la zone euro pour le mois de mai (corrigé des variations saisonnières) a augmenté de 0,2% mais est resté inchangé dans l'UE, par rapport à avril 2022, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.



Reste à découvrir les derniers indices PMI composite et ISM non manufacturier aux Etats-Unis.



Dans l'actualité des valeurs à Paris, Schneider Electric, Legrand et Rexel indiquent tous les trois avoir reçu lundi, une notification de griefs de la part de l'Autorité de la concurrence française, griefs que les trois groupes contestent.



Alstom annonce avoir décroché le contrat de la MPMRCL (Madhya Pradesh Metro Rail Corporation Limited) pour livrer 156 voitures Movia avec 15 années de maintenance intégrale pour les métros de Bhopal et Indore, au centre de l'Inde.



Estimée à 387 millions d'euros, la commande inclut l'installation de la dernière génération de système de signalisation CBTC, ainsi que des systèmes de commande de train et de télécommunications, incluant chacun sept ans de maintenance intégrale.



bioMérieux annonce la création, avec Boehringer Ingelheim et Evotec, d'une coentreprise ayant pour mission de créer la prochaine génération d'antibiotiques ainsi que des solutions de diagnostic efficaces pour lutter contre l'antibiorésistance.



Air France-KLM fait part de la signature d'un accord avec CFM International, la coentreprise entre GE Aviation et Safran Aircraft Engines, portant sur l'acquisition de 200 moteurs LEAP 1-A pour sa future flotte d'Airbus A320neo et A321neo.