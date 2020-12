CAC40 : renoue avec 5.460, W-Street ignore 2 stats décevantes

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris accélère son redressement dans le sillage de Wall Street et le CAC40 gagne désormais +1,2% à 5.460, effaçant la moitié des 2,4% perdus la veille, l'Euro-Stoxx50 reprend +1,1% à 3.488 après -2,7% lundi.

Les indices US qui avaient rouvert avec un biais légèrement baissier remontent doucement, malgré un chiffre des reventes de logements décevants (-2,5% contre -2,2% espéré)... mais le prix des logements grimpe de +14,6% sur 1 an et le prix moyen ressort à 310.600$.

Plus décevant encore, la confiance des consommateurs du Conference Board chute de 96,1 (initialement puis 92,9 après révision) vers 88,6 (contre 97,5 espéré).

Le Dow Jones ne cède plus que 0,2%, le S&P500 grappille 0,1% et le Nasdaq affiche un peu plus de 0,6%.

La séance américaine était animée par une série d'indicateurs économiques aux Etats-Unis, avec la publication à 14H30 de la 3ème estimation du produit intérieur brut (PIB) du troisième trimestre qui a rebondi de 33,4% au troisième trimestre 2020 en rythme annualisé, révisé de +0,3% par rapport à +33,1% en estimation précédente (après un plongeon de 31,4% au 2ème trimestre).

Malgré des chiffres US inférieurs aux attentes, l'euro rechute de 1,2245/$ vers 1,2200 (-0,3%), le pétrole s'effrite de -0,3% à 50,3$, un score très proche de celui de la veille.

A Paris, Sté Générale domine le classement avec +3%, à égalité avec ST-Micro, devant le duo Peugeot/Renault avec +2,5%.

Capgemini a annoncé que Dominique Cerutti, directeur général depuis 2015 et anciennement président du conseil d'administration d'Altran, quittera ses fonctions au 31 décembre pour poursuivre d'autres opportunités professionnelles.

ASDA, entreprise de grande distribution au Royaume-Uni, a confié à Air Liquide l'installation et l'exploitation de six stations de distribution de biométhane (bio-GNV) pour le ravitaillement des camions sur ses sites.

Dans le cadre de l'opération de renforcement de sa structure financière, le Groupe Casino a annoncé le succès de l'offre de rachats obligataires lancée le 14 décembre, avec l'annulation anticipée d'un total de 822 millions d'euros d'obligations arrivant à maturité en 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025.