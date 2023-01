CAC40: renoue avec 10% de hausse annuel, WallStreet positif information fournie par Cercle Finance • 26/01/2023 à 17:00

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris fait preuve d'une remarquable stabilité avec d'infimes variations de part et d'autre des 7.100.

La barre des 10% de hausse depuis le 1er janvier a été franchie à plusieurs reprises en cours de séance, lorsque le CAC s'est hissé au-delà des 7.110.

Même constant pour le CAC40 'GR' qui affiche +0,8% et refranchit les 20.910Pts, à 0,5% de son record absolu du 5/01/2022.



Wall Street évolue à la hausse, avec des performances disparates puisque le Dow Jones se contente de +0,1%, le S&P500 prend 0,4%, mais le Nasdaq affiche +1% dans le sillage de Tesla (+9%).



Le CAC est tiré par la hausse de +7% de STMicro après l'annonce d'un résultat net 2022 presque doublé par rapport à 2021 (voir plus bas).



Il y avait une déferlante de 'stats' aux Etats Unis ce jeudi, plutôt bien accueilles par les marchés.

La 1ère estimation de la croissance US au quatrième trimestre s'élève à 2,9%, pile au milieu du consensus de 2,6% à 3,2% (le PIB avait grimpé de +3,2% au 3ème trimestre).

Les ventes de logements neufs rebondissent de +2,3% au mois de décembre 2022, pour atteindre un volume annualisé et corrigé de variations saisonnières de 616.000, selon le Département du Commerce.

Le mois précédent, les ventes avaient augmenté de 0,7% (chiffre révisé par rapport aux +5,8% de l'estimation initiale).

A 461.000, le stock de logements neufs prêt à la vente représentait à fin décembre une offre de neuf mois au rythme d'écoulement actuel.



Toujours d'après le Département du Commerce, les commandes de biens durables ont bondi de 5,6% le mois dernier, après un repli de 1,7% au mois de novembre (contre +2,5% anticipé).

Les commandes de biens d'équipement civils hors aéronautique, un étalon très suivi des projets d'investissement des entreprises, ont toutefois reculé de 0,1% en décembre.

Les commandes d'équipements de transport ont en revanche fortement progressé (+16,7%) en décembre pour signer leur quatrième hausse au cours des cinq derniers mois.

Les inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis ont encore reculé de 6000 lors de la semaine du 16 janvier, s'établissant à 186 000 contre 192 000 (chiffre révisé par rapport à 190 000) la semaine précédente, selon le Département du Travail.



La moyenne mobile sur quatre semaines, - considérée comme un meilleur indicateur de la tendance de fond du marché de l'emploi - laisse apparaître un recul de 9250 d'une semaine à l'autre pour s'établir à 197 500, là encore, cela frôle les records de 2019.



Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a quant à lui augmenté de 20 000 pour atteindre 1.675.000 lors de la semaine du 9 janvier, soit la dernière semaine disponible pour cette statistique.



Les marché obligataires qui étaient stables ce matin se retendent légèrement : les T-Bonds affichent +3Pts à 3,496%.

La dégradation est plus nette sur nos OAT (+6Pts 2,665%) et les Bunds (+5Pts 2,2080%).



Avec le PIB US robuste, le baril de pétrole 'WTI' reprend 1,4% à 81,45$, idem pour le 'Brent' à 87,5$.



La saison des résultats, jusqu'ici décevante, devrait également continuer d'orienter la tendance, les investisseurs prenant conscience de l'impact du ralentissement économique mondial sur les comptes des entreprises.



Tesla (+9%) a fait état hier soir de résultats supérieurs aux attentes pour le quatrième trimestre, mais le tassement de ses marges bénéficiaires témoigne d'un contexte de marché de plus en plus difficile.



Des groupes de la trempe de Visa, LVMH, Mastercard, SAP, Intel, STMicroelectronics ou Nokia doivent également dévoiler leurs performances aujourd'hui.



Dans l'actualité des sociétés, STMicroelectronics a donc publié un résultat net presque doublé par rapport à 2021, pour s'établir à 3,96 milliards de dollars, et une marge d'exploitation en hausse, passant de 19% à 27,5% d'une année sur l'autre. Le chiffre d'affaires du fabricant franco-italien de semi-conducteurs a augmenté de 26,4% à 16,13 milliards de dollars.



Getlink dévoile un chiffre d'affaires de près de 1,61 milliard d'euros en 2022, soit une hausse de 107% à taux de change constant par rapport à 2021, 'définissant un nouveau plus haut historique depuis la création du groupe'.



SES-imagotag affiche pour l'année 2022, un chiffre d'affaires en progression de 46,4% à 619,1 millions d'euros, niveau de ventes annuelles le plus élevé dans l'histoire du spécialiste de l'étiquetage électronique de gondoles pour la distribution.



Enfin, Air Liquide a annoncé jeudi avoir signé un nombre 'record' de 52 nouveaux contrats dans la production de gaz sur site dans l'industriel marchand en 2022. Le nombre de contrats à long terme liés à des installations sur site signés chaque année par Air Liquide a ainsi doublé entre 2015 et 2022.