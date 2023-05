CAC40: remonte vers les 7.400, W-Street prudent avant le CPI information fournie par Cercle Finance • 09/05/2023 à 17:12

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris réduit un peu ses pertes (-0,7% contre -1% vers 15H45) dans le sillage des valeurs du luxe, affectées par des chiffres d'activité plus faibles provenant de Chine (recul des importations par rapport aux attentes).

L'euro-Stoxx50 ne perd plus que 0,6% grâce au DAX-40 pratiquement revenu à l'équilibre (-0,1%).

Les volumes restent faibles en l'absence des opérateurs britanniques, toujours en 'congé de couronnement', jour férié 'offert' par le Roi Charles III.

outre-Atlantique les indices Dow Jones, S&P-500 et Nasdaq 100 reculent de 0,1% à 0,3%: rien de spectaculaire, et cela n'explique pas la lourdeur du CAC40.



Il fallait par ailleurs s'attendre à de la prudence à l'avant-veille de la publication des chiffres très importants de l'inflation américaine.

Il y a aussi la question du plafond de la dette US qui tracasse un peu les marché : le risque d'un scénario du 'shutdown' de type 2011 semble relativement faible à un mois de l'échéance du 1er juin, date au-delà de laquelle le pays se trouverait en défaut de paiement.

Le président Biden a prévu de rencontrer aujourd'hui les Républicains, majoritaires à la Chambre des représentants.



Pour l'instant, aucun des deux camps n'a présenté de solution susceptible d'obtenir un soutien suffisant en vue de relever le plafond de la dette et d'éviter que le Trésor soit contraint de hiérarchiser ses paiements.



En France, le déficit commercial s'est nettement amélioré au premier trimestre pour s'établir à 29,8 milliards, essentiellement sous l'effet de la réduction de la facture énergétique, selon des statistiques publiées ce matin par la Direction générale des douanes. Avec une contraction de 11,9 milliards d'euros (à -8,4MdsE), il s'agit d'une amélioration 'record', la plus importante depuis au moins l'an 2000, soulignent les Douanes.



Aucun indicateur économique important ne figurait à l'agenda du jour sur le reste de l'Europe comme aux Etats-Unis en attendant la parution, jeudi, de l'indice des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis.



Pour mémoire, le consensus des économistes table sur un ralentissement de l'indice à +0,3% dans sa version de base ('core') en avril, contre +0,4% le mois précédent.



Les investisseurs craignent que des indicateurs économiques mitigés ne viennent compliquer la tâche de la Réserve fédérale, qui n'a pas totalement rassuré sur son intention d'interrompre rapidement son processus de resserrement monétaire.



'L'inflation mondiale fait (...) de la résistance et rend l'exercice pour les banques centrales très difficile', reconnaissent les équipes d'Amplegest.



'Pourtant, nous pensons toujours que le processus de hausse des taux touche bientôt à sa fin', ajoute la société de gestion.



'Nous attendons encore une ou deux remontées aux Etats-Unis, pareil en Europe', poursuit le gestionnaire d'actifs. 'S'en suivra sans doute une période de plusieurs mois de stabilité', concluent ses analystes.



Sur le marché des taux, la semaine a débuté sur une note de lourdeur, dans des volumes là encore creux, le rendement des Treasuries à 10 ans étant remonté au-dessus du seuil des 3,50% (ils oscillent entre 3,50 et 3,51% ce mardi).

En Europe, le rendement du Bund à 10 ans se tend de +1,5Pts (à 2,335%) et celui des OAT affiche +2Pts à 2,931%.



Les cours du pétrole poursuivent leur évolution erratique, partagés entre l'espoir d'une absence de récession mondiale et les craintes d'une détérioration de la demande: le Brent se replie cet après-midi de -0,7% vers 76$.