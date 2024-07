Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40: remonte vers 7.560, 7ème record consécutif S&P/Nasdaq information fournie par Cercle Finance • 10/07/2024 à 15:37









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris obéit à un scénario un peu inverse à celui observé mardi : en repli initial vers 7.490 (le plancher testé la veille, mais également au lendemain du 1er tour des législatives), la CAC40 se redresse, repasse dans le vert, engrange +0,8% à l'heure du déjeuner puis se stabilise vers 7.560 (soit +0,7%).

La perspective de longues négociations en vue de la formation d'un nouveau gouvernement devrait continuer de générer de la volatilité et le manque de visibilité pourrait freiner l'indice.



'Côté support et zone de repli les 7500/7275 points restent toujours un soutien clé jusqu'à preuve du contraire', assure Jérémy Delsol, trader et investisseur indépendant.



'En revanche, je n'oublie pas la zone des 6950/6775 points, en cas de craintes et désertion d'une partie des investisseurs, notamment si la crise politique persiste trop longtemps et qu'elle débouche possiblement sur une récession', ajoute le professionnel.



Les valeurs françaises bénéficient d'une nette détente des taux (-8,5Pts pour nos OAT, la trajectoire est inverse de celle de la veille) tandis que le 'spread' avec le Bund se contracte de -2,5Pts (ce qui efface le creusement de +2,5Pts de mardi).

L'Euro-Stoxx50 bénéficie également de l'embellie sur l'obligataire avec un gain de +0,7 à +0,8%.

Wall Street ouvre sur une nouvelle rafale de records absolus (7ème consécutif) : 27ème pour le Nasdaq à 18.515, 37ème pour le 'S&P' à 5.592.



Si l'actualité politique française domine encore très largement, les fondamentaux économiques n'ont pas totalement disparu des écrans radar des investisseurs.



En l'absence d'indicateur de premier plan, les intervenants de marché devraient de nouveau concentrer leur attention sur la deuxième audition de Jerome Powell, le président de la Fed, devant la Chambre des représentants, prévue dans l'après-midi.



Hier, devant le Sénat, le patron de la Réserve fédérale avait préparé le terrain à une baisse des taux en septembre prochain en se félicitant du reflux de l'inflation et de la baisse des tensions sur le marché du travail.



'Point important: il a mis en exergue le risque de baisser trop tardivement ou trop peu les taux ce qui pourrait entraîner des effets négatifs sur l'activité économique et l'emploi', fait valoir Christopher Dembik, chez Pictet AM.

'Tout est prêt pour une baisse des taux à la rentrée', en déduit le stratège.



Le FOREX reste calme avec un Euro qui grappille 0,1% vers 1,0825 (tout semble figé depuis vendredi dernier), l'Or maintient ses gains de la veille vers 2.380$/Oz..



Dans l'actualité des sociétés tricolores, BNP Paribas a annoncé la signature d'un partenariat pluriannuel avec Mistral AI qui va lui permettre d'avoir accès à tous les modèles commerciaux actuels et futurs de la start-up dans les métiers de la banque.



Vallourec annonce s'être vu attribué un contrat par TotalEnergies pour lui fournir près de 5.000 tonnes de tubes OCTG et des services associés, à destination du projet en eaux profondes Kaminho, au large des côtes angolaises.





