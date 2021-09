Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : remonte vers 6.660 à la veille des '4 sorcières' information fournie par Cercle Finance • 16/09/2021 à 15:17









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris reprend près +1,2% (au-delà de 6.660) après avoir fait mine de sortir la veille de son corridor 6.600/6.760. Un rebond bienvenu à la veille des '4 sorcières' qui permet au CAC40 d'espérer terminer la semaine dans le verr. Paris 'bénéficie' du redressement opéré hier par Wall Street (+0,85%) en toute fin de séance : il certainement été obtenu grâce aux liquidité dégagées hier par des ventes agressives opérées sur le vieux continent... une vieille ficelle mais qui fonctionne toujours avec autant d'efficacité. Les indices US ont été portés par le secteur de l'énergie, avec de beaux gains sur les valeurs pétrolières dans un contexte de progression notable des cours du brut, après l'annonce d'une baisse des stocks américains de brut plus importante que prévu. Ainsi, ' Wall Street ne baisse jamais longtemps ! ', s'est-on exclamé chez Aurel. Les investisseurs ont découvert en début d'après-midi une nouvelle série d'indicateurs qui permettent d'en savoir davantage sur le redressement de l'économie américaine. Les ventes de détail du mois d'août aux États-Unis ont rebondi de 0,7% près une baisse de 1,8% en juillet (révisée d'une estimation initiale qui était de -1,1%), selon le Département du Commerce, là où le consensus attendait une contraction à peu près symétrique. En excluant le secteur automobile (véhicules et équipements), les ventes de détail américaines ont augmenté de 1,8% en juillet (après un repli de 1% le mois précédent), là où les économistes craignaient en moyenne une petite baisse. La meilleure surprise provient de l'indice 'Philly Fed' qui a grimpé à de 11 points pour s'établir à 30,7 ce mois-ci ,alors que les économistes prévoyaient une stagnation vers 19, contre 19,4 en août. Si le sous-indice des nouvelles commandes a baissé de sept points à 15,9, le bond de celui des livraisons actuelles, qui a grimpé de 11 points à 29,9, a permis de plus que compenser son repli. Dans l'actualité des valeurs hexagonales, Vivendi annonce que son directoire a accepté de proposer 24,10 euros par action pour racheter les 25.305.448 actions Lagardère (+19,5%) que détient Amber Capital, représentant 17,93% du capital et 14,34% des droits de vote théoriques. Alstom (+4,4%) prend la tête du CAC40 mais illustre une séquence de type 'portes de saloon'. Thales (stable) fait part de la décision des autorités australiennes de se doter d'une flotte de sous-marins à propulsion nucléaire à travers un partenariat avec les Etats-Unis et le Royaume-Uni. Une décision qui marque l'arrêt du programme AFS de construction de sous-marins conventionnels de nouvelle génération pour Thalès... qui confirme toutefois ses objectifs financiers 2021. Enfin, TF1 annonce que sa filiale Newen prend une participation majoritaire dans Flare Film, groupe basé à Berlin qui produit des films de cinéma et des documentaires, et a développé une structure dédiée aux séries en 2020, Flare Entertainment.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.78%