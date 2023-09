CAC40: remonte avec W-Street, sauve 7.150, repli hebdo -2,5% information fournie par Cercle Finance • 22/09/2023 à 17:11

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris (-0,4% vers 7.180) réduit nettement ses pertes -dans le sillage de Wall Street- et va préserver l'essentiel, à savoir le support des 7.150 (enfoncé à la marge en début de matinée avec un éphémère plancher à 7.135).



Les indices se sont ensuite redressés après la publication des derniers indices PMI (l'accueil a été négatif, l'Euro a décroché vers 1,0615, puis les investisseurs se sont ravisés) mais le CAC accuse un lourd repli de -2,5% cette semaine.

L'Euro-Stox50 (+0,1% à 4.215) s'en tire un peu mieux avec -2,1% et 'sauve' le support crucial des 4.212, nettement compromis ce vendredi matin avec une incursion vers 4.178, un 'plus bas' depuis le 28 mars dernier (les 'sherpas' sont certainement intervenus pour éviter un déclenchement en cascade de 'stops' de protection : c'était moins une !).



Du coup, les PMI -plutôt médiocres- n'ont pas beaucoup influencé la tendance : le PMI composite HCOB de l'activité globale en France a fortement reculé en septembre en estimation flash, se repliant de 46 en août à 43,5, et signalant ainsi la plus forte contraction du secteur privé depuis novembre 2020.

Dans la zone euro, l'indice flash PMI composite HCOB de l'activité globale s'est établi à 47,1 en septembre après 46,7 le mois précédent, signalant ainsi une quatrième baisse mensuelle consécutive de l'activité du secteur privé.

Wall Street a rouvert sur une note indécise avant de bénéficier de rachats à la veille du weekend : le Dow Jones reprend 0,2%, le S&P500 à +0,5%, le Nasdaq +0,6% après -1,85% la veille.

Pas de mouvement particulier à Bourse de Tokyo malgré la réunion de la BoJ (Bank of Japan) : cette séance 'à suspense' s'achève sur un recul limité de 0,2% ce vendredi mais aligne 4 séances de baisse sur 4 (lundi était férié) pour une perte hebdo de -3,4%.



La Banque du Japon a laissé ses taux inchangés et maintenu sa politique monétaire ultra-accommodante, démentant les spéculations qui laissaient planer un durcissement pour contrecarrer la faiblesse du Yen (qui s'enfonce vers 148,4 face au $, et teste ses plus bas depuis 1 an (150/$).

Côté obligataire, on ne peut pas parler d'embellie aujourd'hui puisque les rendements se détendent symboliquement de -1 à -1,5Pt et stagnent à proximité des pires niveaux de l'année, à 2,735% pour le Bund, 3,28% pour l'OAT.

Les T-Bonds US effacent 4Pts à 4,445% et leur rendement se maintient au-delà du précédent 'pic' inscrit à 4,36%.



Les investisseurs vont aborder le weekend avec une nouvelle source d'inquiétude qui réside dans l'évolution de la courbe des taux américains, qui voit le rendement des bons du Trésor à dix ans désormais évoluer à 4,50%... alors que Wall Street espérait que Jerome Powell saurait trouver les mots pour déclencher une détente vers les 4%.



Certains observateurs font remarquer qu'il s'agit d'un plus haut depuis octobre 2007, c'est-à-dire précisément le moment choisi par le S&P 500 pour inscrire un pic historique, un an avant la crise Lehman Brothers.



Le prix du baril est orienté à la hausse, mais se dirige néanmoins vers une baisse de plus de 1% sur la semaine, liée principalement aux inquiétudes entourant le ralentissement de la demande mondiale.



Le Brent gagne 1,2% à plus de 94,3$ le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 1% à environ 90,6 dollars après avoir culminé ce matin à 91,3$ (il aurait alors fini la semaine inchangé).