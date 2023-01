CAC40:remarquable résilience face au lourd repli de W-Street information fournie par Cercle Finance • 25/01/2023 à 17:11

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris fait preuve d'une remarquable résilience car Wall Street s'enfonce bien plus lourdement que prévu, avec -1,6% sur le S&P500 et -2,3% sur le Nasdaq (2 fois pire qu'anticipé).



Le CAC40 ne perd pas plus de 0,3% (autour des 7.030) et préserve facilement les 7.000 points, dans des volumes anémiques depuis ce matin et qui ne dépassent pas 1,6MdsE à 40Mn de la clôture (c'est extrêmement faible).

L'Euro-Stoxx50 recule de son côté de -0,6% vers 4.130, Amsterdam lâche -1%, plombé par ASML.



Les investisseurs ont pris connaissance ce matin de l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne. Celui remonte de 88,6 (décembre 2022) vers 90,2 (janvier 2023), un niveau conforme au consensus selon Capital Economics, mais un peu plus faible que sa propre prévision de 92.



Dans le détail, l'indice des attentes a considérablement progressé, passant de 83,2 à 86,4 d'un mois sur l'autre, un chiffre plus élevé que prévu, mais l'indice des conditions actuelles a légèrement baissé, de 94,4 à 94,1.



Les stocks de brut progressent de 0,5Mns barils selon les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA), à 448.5 millions de barils au cours de la semaine du 16 janvier aux Etats-Unis.



De leur côté, les stocks de produits distillés -incluant le fioul domestique- ont reculé (-0.5 million de barils) tandis que les stocks d'essence ont progressé de 1.8 million de barils par rapport à la semaine précédente.



L'EIA indique enfin que les raffineries ont fonctionné à 86.1% de leur capacité opérationnelle au cours de cette même semaine, avec une production moyenne de 8,8 millions de barils/jour.

Le baril de Brent est peu changé à 86,5$ est reste bloqué sous les 87$



La journée est également animée par une nouvelle vague de résultats trimestriels avec les annonces du fabricant néerlandais d'équipements pour semi-conducteurs ASML (légère baisse des marges, carnet de commandes record de 40MdsE mais repli du titre de -2,5%), Boeing (-2,6%) dégage une perte de 430Mns$ mais maintient ses prévisions, Kimberly Clarke annonce une hausse de 18% des bénéfices mais déçoit.



Les marchés obligataires se dégradent ce soir après avoir été en hausse toute la séance : nos OAT prennent +1Pt à 2,607%, les Bunds +0,5Pt à 2,165%, les BTP italiens +3,5Pts à 4,09%.



Les T-Bonds restent parfaitement inchangé à 3,467%.

L'Euro grappille 0,1% face au Dollar à 1,0900.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Alstom annonce avoir réalisé, au cours de son troisième trimestre 2022-23, un chiffre d'affaires en croissance de 8% à 4,22 milliards d'euros, et enregistré 5,15 milliards d'euros de commandes (dont 58% en services, signalisation et systèmes).



BNP Paribas a fait savoir qu'il allait engager une nouvelle étape de 'forte accélération' de ses activités de financement de la transition énergétique. Le groupe prévoit d'atteindre 40 milliards d'euros d'encours de financement de la production d'énergies bas carbone, essentiellement renouvelables, à horizon 2030.



Atos indique être entré en négociations exclusives avec Mitel Networks pour la vente de son activité de communications unifiées et de services de collaboration (Unified Communications & collaboration ou Unify).



Enfin, Airbus Helicopters rapporte une baisse de ses commandes sur l'exercice 2022, mais aussi une hausse de ses livraisons, dans un marché jugé 'complexe' du fait de la guerre en Ukraine et de ses problèmes d'approvisionnement.