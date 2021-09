Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : rejoint les 6.700, le S&P500 à 15Pts d'un record information fournie par Cercle Finance • 09/09/2021 à 16:35









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris accélère son redressement et affiche désormais près de +0,5% de hausse à 6.698. Les investisseurs apprécient l'annonce d'une réduction (ou plutôt un 'recalibrage', pas un 'tapering', c'est un terme trop brutal) à petit pas du PEPP (qui expire en mars 2022) et de la poursuite du rachat des éléments arrivant à échéance. Le maintien ou non du TLTRO sera discuté en décembre (il serait surprenant qu'il soit suspendu car les marchés comptent beaucoup dessus depuis 2015). La BCE maintient que l'inflation est et restera 'transitoire' et devrait revenir sous l'objectif des 2%, bien qu'étant revue à la hausse pour 2022 et 2023. En ce qui concerne 2021, l'inflation est revue à +2,2% contre +1,9% il y a 3 mois... avant retour graduel sous les 2%, mais au-dessus des 1,5% évoqués précédemment. La BCE continuera d'assurer une grande liquidité des marchés et de soutenir la croissance jusqu'à ce que l'emploi retrouve ses niveaux de fin 2019. La BCE restera également bien présente tant que le Covid demeurera une menace pour l'activité. Avec l'ouverture positive de Wall Street (+0,3% pour le S&P500 qui revient à 15Pts d'un record, +0,4% pour le Dow Jones), l'Euro-Stoxx50 avance de plus de 0,4% à 1 heure de la clôture (il perdait 0,3% avant le communiqué de la BCE annonçant le maintien sans surprise du taux directeur à zéro). Soulagement également du côté de l'obligataire avec des OAT qui effacent -3,6Pts à -0,016%, les Bunds se détendent de -2,5Pts à -0,345%, les BTP italiens de -5,6Pts à 0,698%, le '10 ans' grec de -4,5Pts. Vu les atermoiements des indices boursiers européens depuis quelques semaines, il est probable que les marchés aient déjà largement anticipé les annonces de la BCE : il va donc falloir guetter un catalyseur pour espérer retrouver une dynamique directionnelle. La conférence de presse de Christine Lagarde éteint manifestement le risque d'une correction court terme pour motif 'monétaire'. Vu le contexte 'banque centrale', le chiffre du chômage hebdo aux Etats Unis passe inaperçu : les inscriptions aux allocations chômage ont à nouveau diminué de -35.000 la semaine du 30 août aux Etats-Unis pour s'établir à 310 000, ce qui constitue le plus faible niveau enregistré depuis mars 2020, souligne le département du travail états-unien. La moyenne mobile sur quatre semaines est elle-aussi en recul et s'établit à 339.500, soit une baisse de 16.750 par rapport au niveau enregistré la semaine précédente. Là encore, ce faible niveau constitue une première depuis mars 2020. Enfin, lors de la semaine du 23 août, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est établi à 2.783 000, en recul de 22.000 par rapport au niveau révisé de la semaine précédente - une fois de plus, il s'agit du plus bas niveau enregistré depuis mars 2020, indique le rapport. Dans l'actualité des valeurs tricolores, Safran domine largement le CAC40 avec +3,6%, loin devant Airbus avec +1,7%. Alstom reste très lourd avec -2%... de même qu'Atos avec -2,7% (les 2 titres pourraient quitter le CAC40 d'ici 10 jours). Iliad indique que Xavier Niel détient désormais 84,13% du capital. Sanofi annonce que l'essai PEGASUS de phase III évaluant le rilzabrutinib dans le traitement du pemphigus, une maladie de la peau auto-immune rare, n'a pas atteint son critère d'évaluation principal, ni ses critères secondaires. Somfy publie un résultat net de l'ensemble consolidé record au titre du premier semestre 2021, en croissance de 126,7% à 183,4 millions d'euros, et une marge opérationnelle courante en amélioration de 860 points de base à 26,6% du chiffre d'affaires. Colas a remporté deux contrats avec la RATP pour le projet de construction de l'extension du tramway T3 sur une longueur de 3,2 km entre le terminus actuel de la porte d'Asnières et la porte Dauphine.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.24%