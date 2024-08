Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40: regain de confiance, termine à son plus haut du jour information fournie par Cercle Finance • 14/08/2024 à 17:45









(CercleFinance.com) - Le CAC40 conclut la séance à 7333 points (+0,79%) soit son plus haut niveau du jour, tiré par Hermès (+2%), Schneider Electric (+1,6%) ou encore LVMH (+1,6%) dans des volumes limités, caractéristiques du la période aoûtienne, soit 2,2 MdsE échangés tout au long de la journée.



Le marché a profité d'un certain retour à l'optimisme après les récentes données témoignant d'un reflux de l'inflation aux Etats-Unis.



Ainsi, après les chiffres rassurants des prix producteurs publiés hier aux Etats-Unis (hausse de 0,1% en juillet), l'indice des prix à la consommation américain a augmenté de 2,9% en juillet 2024 par rapport au même mois de 2023, soit le rythme d'inflation le plus bas depuis mars 2021, et conforme à l'attente de Jefferies.



Dans ce contexte, Mahmoud Alkudsi, analyste de marché senior chez ADSS, estime que ces données 'pourraient donner à la Réserve fédérale une plus grande confiance pour accélérer son rythme de réduction de ses taux directeurs'.



'L'inflation semble se refroidir par rapport aux niveaux élevés observés plus tôt dans l'année', poursuit-il.



'Avec une baisse des taux de 50 points de base désormais plus probable en septembre, la Fed pourrait terminer l'année sur une réduction de ses taux d'intérêt d'au moins un point de pourcentage', ajoute l'analyste.



D'après les stratèges, chaque chiffre indiquant que l'économie ne se dirige pas vers la récession, mais plutôt vers un atterrissage en douceur, constituera un facteur d'apaisement pour les marchés dans les semaines à venir.



A Wall Street, le Dow Jones, S&P 500 et Nasdaq Composite sont pour l'instant statiques, à leur point d'équilibre, témoignant d'un retour à l'accalmie après les récentes envolées du VIX.



Toujours sur le front des statistiques, les marchés ont pris connaissance ce matin d'une hausse de 2,3% sur un an des prix à la consommation en France en juillet, un taux annuel en légère hausse après celui de +2,2% de juin, selon l'Insee qui confirme donc son estimation provisoire pour le mois dernier.



Au Royaume-Uni, l'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 2,2% au cours de la période de 12 mois se terminant en juillet 2024, soit un taux annuel en hausse de 0,2 point par rapport à celui observé le mois précédent, d'après l'office national de statistiques.



Enfin, les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrent que les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis s'élevaient à 430,7 millions de barils lors de la semaine du 5 août signalant une hausse de 1,4 million de barils par rapport à la semaine précédente.





