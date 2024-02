Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40 : refroidi par le NFP US, les taux se retendent +10Pts information fournie par Cercle Finance • 02/02/2024 à 14:59









(CercleFinance.com) - oup de froid sur les induces boursiers et coup de tabac sur l'obligataire avec des créations d'emplois aux Etats Unis 2 fois plus élevées qu'attendu (353.000 contre 175 à 180.0000) et une forte révision à la hausse des chiffres de décembre (+117.000 à 333.000).



La bourse de Paris ne gagne plus que 0,3% contre près de 0,6% ce matin, autour des 7640 points : le CAC reste soutenu par Alstom (+1,7%), ou encore Stellantis (+2,4%), Renault (+2%) et Hermès qui revient à 1% de ses records, à 2.030E.

Même scénario sur l'Euro-Stoxx50 qui a établi un nouveau record absolu à 4.677 et qui retombe vers 4.630 (+0,25%).



Le ralentissement du rythme des créations d'emplois qui était anticipé est totalement déjoué par le 'NFP' de janvier, ce qui repousse le scénario d'un atterrissage en douceur évoqué cette semaine par la Réserve fédérale.

Ceci provoque une brusque tension des rendements sur toute la courbe : la moitié des gains du début de la semaine est effacée en quelques secondes : le '10 ans' US rebondit de 3,87 vers 3,96%, le '30 ans' passe de 4,103% à 4,1500% et le '2 ans' fait un bond de +11,5Pts de 4,25 vers 4,366%.

La non-détente du loyer de l'argent en mars devient une certitude et une baisse en mai perd des supporters.

Le Dollar grimpe de +0,45% contre l'Euro (qui recule vers 1,0830$) et de +0,9% face au Yen.

Wall Street a perdu 0,5% en préouverture, le Dow Jones pourrait céder 0,4% mais le S&P500 (+0,3% vers 4.920) sera dopé par les +17% de Meta et les +7% d'Amazon... en revanche, Apple est attendu en repli de -3,5% (le Nasdaq-100 grimpe encore de +0,5% contre +1% ce matin).



Sur le front des statistiques, en France, la production de l'industrie manufacturière a augmenté entre novembre et décembre (+1,2% après +0,2%) et dans l'ensemble de l'industrie (+1,1% après +0,5%), selon les données corrigées de variations saisonnières et de jours ouvrables de l'Insee.

Nos OAT se retendent de 2,66 vers 2,735%, les Bunds de 2,138% vers 2,225%.



Les marchés prendront connaissance dans les prochaines heures des chiffres des commandes à l'industrie et de l'indice de confiance des consommateurs du Michigan.

A attendant, le baril de pétrole se replie encore de -0,5% vers 78,5$, malgré les chiffres canons de l'emploi US.



Les performances des géants pétroliers américains ExxonMobil et Chevron sont saluées avec des bénéfices dopés par la hausse de la production et de l'activité raffinage... mais Exxon lâche -1,5% en préouverture, Chevron gagne +1%.





Dans l'actualité des sociétés, Bonduelle a publié hier soir un chiffre d'affaires de 1213 ME au titre du 1er semestre 2023/24 (soit la période de juillet à décembre 23), en hausse de +4,5 % en données comparables (change et périmètre constants) et en repli de -2,4 % en données publiées.



Vinci annonce que le groupe énergétique suédois Vattenfall a attribué à sa filiale Nuvia, un important contrat d'une durée de six ans dans le cadre du démantèlement des unités 1 et 2 de la centrale nucléaire de Ringhals, en Suède.



Enfin, Publicis annonce qu'un accord a été conclu entre les procureurs généraux des États-Unis concernant le travail réalisé par l'ancienne agence de publicité Rosetta pour le compte de fabricants d'opioïdes, clôturant ainsi trois années de discussions.







