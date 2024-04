Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40: refranchit les 8000Pts avec l'appui de Wall Street information fournie par Cercle Finance • 18/04/2024 à 17:51









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris termine la séance avec un gain d'environ 0,5% et le CAC40 semble s'établir assez solidement au-dessus des 8.000 (vers 8.023Pts).



Wall Street qui était un peu hésitant à l'ouverture (le S&P500 se contentait de +0,1% et le Nasdaq demeurait lourd avec un repli de -0,2%) s'engage résolument sur le chemin de la hausse avec +0,7% pour le Dow Jones (qui renoue avec les 38.000), +0,6% pour le 'S&P', +0,5% sur le Nasdaq.



Et malgré une tension des taux qui ressurgit, le 'VIX' se détend de -4%, la perspective d'un embrasement au Proche Orient s'éloignant un peu.



Wall Street avait poursuivi sa consolidation mercredi, les investisseurs s'étant remis à vendre massivement les valeurs technologiques, semi-conducteurs en tête... et ça ne s'arrange pas pour ce secteur ce jeudi.



'Nous avons dans l'idée que l'engouement autour de l'intelligence artificielle est désormais fini et recommandons de davantage s'exposer aux valeurs cycliques et 'value'', écrivent ce matin les équipes de Danske Bank.



Les données macroéconomiques US du jour vont par ailleurs alimenter la crainte d'un maintien de taux élevés pendant une période plus longue qu'espéré jusqu'ici.



L'indice 'Philly FED', calculé par la Fed de Philadelphie, a grimpé de 12 points pour s'établir à 15,5 en avril, soit son troisième chiffre positif consécutif et son plus haut niveau depuis avril 2022... alors que le consensus tablait sur un repli de -1,5Pt.



'Près de 38% des entreprises manufacturières ont signalé une augmentation de l'activité générale ce mois-ci, tandis que 22% ont fait part de baisses ; 40% n'ont signalé aucun changement', précisent les enquêteurs.



Ils ajoutent que l'indice des entrées de commandes a augmenté de sept points en avril, son deuxième chiffre positif consécutif, et que celui des livraisons courantes a augmenté de huit points pour atteindre 19,1.



Le nombre d'inscrits au chômage est resté stable à 212.000 alors qu'une légère hausse hebdomadaire des demandeurs était attendue (à 215.000).



L'indice des indicateurs avancés, censé préfigurer l'évolution de l'activité économique aux Etats-Unis, est reparti à la baisse en mars, annonce le Conference Board, qui y voit un signe de ralentissement de la croissance.



L'indice précurseur a baissé de 0,3% le mois dernier, à 102,4, après une progression de 0,2% en avril, indique ce jeudi l'organisation patronale dans un communiqué.



Le ConfBoard évoque des perspectives 'fragiles', voire 'récessionnistes', pour l'économie américaine, qu'il estime pénalisée par l'endettement de plus en plus élevé des ménages, la cherté des taux d'intérêt et une inflation persistante.



De son point de vue, la croissance devrait ainsi tendre à ralentir sur la seconde moitié de l'année, ce qui le conduit à anticiper une décélération de la croissance du PIB au deuxième trimestre, puis au troisième trimestre.



Les ventes de logements anciens aux Etats-Unis ont reculé de 4,3% entre février et mars pour s'établir à 4,19 millions en rythme annualisé et en données corrigées des variations saisonnières (CVS), selon la fédération nationale des agents immobiliers (NAR).



Le prix de vente médian a atteint 393.500 dollars, en progression de 4,8% sur un an, et le stock de maisons existantes invendues a augmenté de 4,7% pour s'établir à 1,11 million à fin mars, soit 3,2 mois de stocks au rythme d'écoulement actuel.



'Bien qu'elles aient rebondi par rapport aux creux cycliques, les ventes de maisons sont bloquées parce que les taux d'intérêt n'ont pas fait de mouvements majeurs', explique l'économiste en chef de la NAR, Lawrence Yun.

On note cependant un petit retour des primo-accédants... mais la parenthèse vient de se refermer avec un '30 ans' repassé au-delà des 4,73%.



Les faiblesses de l'économie US n'impressionnent pas la patronne du FMI, Kristalina Georgieva qui revoit à la hausse les perspectives de croissance pour les Etats Unis, qui accumulent un endettement record.



Sur le marché obligataire, l'accalmie de la matinée fait long feu et le rendement des Treasuries américains à dix ans rebondit de +4Pts vers 4,632%, niveau proche des plus hauts de cinq mois atteints mardi, le '2 ans' tutoie de nouveau les 5,00% (à 4,990%).



Les bons du Trésor européens retombent vers leurs planchers annuels avec un rendement du Bund allemand s'inscrit en hausse de +2Pt vers 2,4910%, le rendement des OAT (+2Pts) repasse le cap des 3,00%, avec un 'pic' intraday à 3,029%.



Les cours du pétrole se stabilisent, coincés entre des données qui ont montré hier une hausse des stocks de brut aux Etats-Unis et un climat géopolitique toujours très tendu, sans oublier un appel au boycott du pétrole vénézuélien des Etats Unis.



A Londres, le baril de Brent affiche +0,3% à 87,6 dollars tandis que le brut léger américain (WTI) avance d'un peu plus de 0,6% à 83,2 dollars.



Notons que l'Or ne lâche toujours rien et l'once se maintient vers 2.380$.



Du coté des valeurs, Danone a annoncé ce matin un chiffre d'affaires de 6,79 milliards d'euros au titre du premier trimestre 2024, en baisse de 2,5% en raison d'effets périmètre (-5%) et change (-3,2%) fortement négatifs, et malgré une contribution positive de +1,7% de l'hyperinflation.



Forvia a réalisé, au titre du premier trimestre 2024, un chiffre d'affaires de 6,53 milliards d'euros, en baisse de 1,7% en données publiées mais en croissance de 3,1% en organique, soit une surperformance de 390 points de base sur la production automobile mondiale.



Edenred a annoncé au titre du premier trimestre 2024, un revenu total de 685 millions d'euros, en hausse de 21,4% (+20,5% en comparable), dont un chiffre d'affaires opérationnel de 625 millions, en croissance de 18,8% (+16,9% en comparable).



Barclays a renouvelé jeudi sa recommandation 'surpondérer' sur Air Liquide, tout en rehaussant son objectif de cours sur le titre de 190 à 220 euros.





