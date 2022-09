CAC40: refait surface grâce à W-Street, l'E/$ reprend 0,4% information fournie par Cercle Finance • 07/09/2022 à 16:54

(CercleFinance.com) - La séance qui s'achève dans 1 heure pourrait se terminer dans le vert : le CAC40 revient de loin puisqu'il perdait -0,9% (à 6.050) vers 15H30, un repli tout à fait comparable à celui de l'Euro-Stoxx50 (-0,9% à 3.470) qui remonte à -0,2% vers 3.495.



Wall Street a également inversé la vapeur après avoir affiché une ouverture légèrement négative (pertes s'étageant entre 0,1% et 0,2%): les indices US qui gagne désormais 0,6% en moyenne, ce qui efface les pertes subies mardi soir.

Les craintes concernant la croissance US se matérialisent sous la forme d'une chute du baril rétrograde de 4% vers 89,9$ à Londres (niveau inférieur à l'avant 24 février).

C'est le signe que les spécialistes prennent au sérieux le risque de récession (le rebond opéré lundi suite à la décision de l'Opep+ de réduire sa production fait long feu).



Le mouvement de correction s'interrompt sur le marché obligataire, peut être sous l'effet d'un 'risk off': nos OAT se détendent de -6,5Pts vers 2,135%, les Bunds de -4,5Pts de base vers 1,5600%, les BTP italiens de -9Pts vers 3,865%... et les T-Bonds US effacent -5Pts à 3,2900%.



La BCE annoncera demain ses décisions de politique monétaire avant que sa présidente, Christine Lagarde répondra aux questions des journalistes lors d'une conférence de presse qui sera particulièrement suivie.



Après avoir ramené ses taux d'intérêt à 0% lors de sa réunion de juillet, la banque centrale européenne devrait relever ses taux directeurs d'au moins 50 points de base supplémentaires demain (plus de 50% parient sur un tour de vis de 75Pts de base) et communiquer sur le fait que de nouvelles hausses des taux d'intérêt seront nécessaires.



'Au cours des prochaines semaines, les hausses de taux attendues de la Fed et de la BCE pourraient continuer de maintenir une certaine pression sur les marchés actions tandis que les indicateurs économiques devraient continuer de se dégrader sous l'effet de la hausse des prix de l'énergie', avertit Gilles Guibout, responsable des actions européennes chez AXA IM.



'Ainsi, même si les valorisations sont inférieures aux moyennes de long terme en Europe et donc à des niveaux plus intéressants, il est sans doute trop tôt pour revenir agressivement compte tenu de probables révisions baissières à venir des perspectives de résultats, notamment pour les sociétés exposées à la dépense des consommateurs', poursuit-il.



Côté chiffres, le déficit commercial des Etats-Unis a reculé à -70,6Mds de dollars au mois de juillet, par rapport aux -80,9 milliards du mois précédent (qui a été révisé d'une estimation initiale de 79,6 milliards), selon le Département du Commerce.



Ce repli de 12,6% d'un mois sur l'autre, conforme aux attentes du marché, reflète à la fois une légère croissance de 0,2% des exportations de biens et services, à 259,3 milliards de dollars, mais surtout une contraction de 2,9% des importations, à 329,9 milliards.

La Chine avait annoncé ce matin une hausse de 7,1% de ses exportations, un chiffre inférieur aux attentes.



Le recul du Nikkei et des autres places asiatiques, qui n'ont cessé de perdre du terrain lors de la séance d'aujourd'hui, contribue au repli des indices en Europe comme aux Etats-Unis.



L'euro se ressaisit de +0,4% (vers 0,9945) après être repassé sous le seuil de 0,99 face au dollar (à 0,9895).



Sur l'actualité des sociétés, les valeurs pétrolières et parapétrolières s'inscrivent en foret baisse dans le sillage du baril, Total Energies chute de -3,5%, Vallourec de -4,4%.

Airbus a annoncé mercredi avoir conclu un partenariat avec l'opérateur japonais d'hélicoptères Hiratagakuen en vue d'étudier la faisabilité du lancement d'un service de transport basé sur CityAirbus NextGen, son projet de taxi volant.



Ubisoft (-15%) annonce la prise de participation minoritaire de Tencent au capital de Guillemot Brothers Limited et son entrée dans le concert des fondateurs de la Société.

L'investissement de Tencent dans Guillemot Brothers Limited, s'élève à 300 ME (200 ME d'acquisition de titres et 100 ME d'augmentation de capital), faisant ressortir une valeur par transparence d'Ubisoft à 80E par action.



Le titre Neoen affiche une forte baisse du SBF 120 suite au lancement d'une émission d'Océanes vertes à échéance 2027 pour un montant nominal de 300 millions d'euros.

Le produit net de l'émission - réalisée par voie de placement auprès d'investisseurs qualifiés uniquement - doit être affecté au financement ou au refinancement de projets de production ou de stockage d'énergie renouvelable.