CAC40: recule sous les 8100 pts avec la flambée des taux

(CercleFinance.com) - Après avoir passé la majeure partie de la journée en territoire positif - avec un pic à 8147 points (+0,5%) - la bourse de Paris a marqué le pas en fin de séance.



L'indice parisien présente au gong final un recul limité de 0,17%, à 8091 pts, pénalisé par les replis appuyés de Eurofins Scientific (-7,7%), Kering (-6.9%) ou encore Orange (-3,6%).



Le CAC40 doit composer avec la forte tension obligataire et des taux qui remontent au contact de leurs pires niveaux annuels.



Le '10 ans' US grimpe de +5Pts à 4,655%, les Bunds flambent de +8Pts vers 2,586%, nos OAT de +8,6Pts vers 3,0086%, les BTP italiens de +13Pts vers 3,946%.



La tension des taux s'est exacerbée après la publication des commandes de biens durables aux Etats-Unis : celles-ci sont ressorties en progression de 2,6% le mois dernier par rapport au précédent, après une hausse séquentielle de 0,7% en février (révisée d'une estimation initiale qui était de 1,4%).



Le Département du Commerce précise qu'en excluant le secteur des transports, habituellement erratique et où les commandes ont grimpé de 7,7% d'un mois sur l'autre, les commandes américaines de biens durables ne se sont accrues que de 0,2% en mars.



Plus tôt dans la journée, les investisseurs avaient pris connaissance de l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne. Celui-ci est remonté de 87,9 en mars à 89,4 en avril, ressortant donc au-dessus des 89 attendus par Capital Economics, avec des progressions à la fois pour les sous-indices des anticipations et des conditions actuelles.



De tels chiffres ne vont pas calmer les inquiétudes relatives au réveil de l'inflation ni l'incertitude concernant de futures baisses de taux par la FED et la BCE.



Toujours sur le front des statistiques, les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrent que les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis s'élevaient à 453,6 millions de barils lors de la semaine du 15 avril signalant un recul de 6,4 millions de barils par rapport au niveau de la semaine précédente.



En Europe comme à Wall Street, la saison des comptes trimestriels des entreprises est pour l'instant bien accueillie, même si les publications des grands groupes technologiques américains ne sont pas encore tombées.



Certains stratèges se montrent toujours prudents : dans une étude publiée en début de semaine, JPMorgan met en garde contre un 'basculement' des marchés d'actions, qu'ils estiment trop 'complaisants' vis-à-vis des niveaux de valorisations actuels.



La banque d'affaires américaine dit notamment s'inquiéter de l'absence de capacité des marchés à identifier de potentiels catalyseurs baissiers, de la volatilité faible, de la persistance de l'inflation, du resserrement des conditions de crédit et des tensions géopolitiques.



L'euro cède 0,1% face au billet vert, à 1,069$/E tandis que le pétrole 'Brent' recule de 0,3%, à 88,2$. L'or reste stable, autour des 2328$ l'once.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Orange dévoile un EBITDAaL au 31 mars 2024 à 2,41 milliards d'euros, en hausse de 2,3% en comparable, en ligne avec son objectif de légère croissance sur 2024, pour un chiffre d'affaires de 9,85 milliards, en croissance de 2,1% en comparable.



Eurofins Scientific annonce un chiffre d'affaires de 1,65 milliard d'euros au titre des trois premiers mois de 2024, en croissance de 5% en données totales, malgré des effets de changes et calendaires négatifs.



Air Liquide affiche un chiffre d'affaires de 6,65 milliards d'euros pour son premier trimestre 2024, en baisse de 7,3% en raison de la baisse des prix de l'énergie et d'effets de changes, mais en croissance de 2,1% sur une base comparable.



TotalEnergies a annoncé mercredi qu'il allait s'associer à Vanguard Renewables, une société de portefeuille appartenant à l'activité d'infrastructures de BlackRock, afin de développer le biométhane aux Etats-Unis.



Enfin, Alstom a annoncé avoir achevé la construction du 'Alstom Grivita Depot' à Bucarest (Roumanie), soit une nouvelle installation dédiée à la maintenance et aux tests des trains et locomotives électriques.







