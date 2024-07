Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40: recule sous les 7600pts pénalisé par Edenred & Thales information fournie par Cercle Finance • 23/07/2024 à 17:58









(CercleFinance.com) - Après un creux peu après l'ouverture, puis une hausse de +0,4% ce midi (vers 7.660 pts), la bourse de Paris conclut la séance sur un recul de 0,31%, à 7598 points, les hausses de Safran (+2,3%) ou Scheider (+1,2%) étant loin de compenser les replis marqués d'Edenred (-13,5%) et Thales (-6,7%) sans oublier Stellantis (-2,2%).



De son côté, l'Euro-Stoxx50 s'arroge 0,4% (vers 4.915 pts) profitant surtout de la performance de SAP avec ses +7% qui permettent de soutenir la tendance.



Sur le front des statistiques, les ventes de maisons existantes aux Etats-Unis ont diminué de 5,4% en juin 2024 par rapport au mois précédent, pour s'établir à un taux annuel désaisonnalisé de 3,89 millions, selon des statistiques publiées par la Fédération des agents immobiliers (NAR).



Le prix de vente médian des maisons existantes a rebondi de 4,1% par rapport à juin 2023 pour atteindre 426.900 dollars - le prix le plus élevé jamais enregistré pour le deuxième mois de suite et le douzième mois consécutif de hausse d'une année sur l'autre : jamais le logement n'aura été aussi inaccessible pour le plus grand nombre des américains).



Le stock des logements existants invendus a augmenté de 3,1% par rapport au mois précédent pour atteindre 1,32 million à fin juin, soit l'équivalent de 4,1 mois d'offre au rythme actuel des ventes mensuelles.



Alors que l'actualité des derniers jours a été marquée par le désistement du président Biden et l'émergence d'une candidature de sa vice-présidente Kamala Harris (elle vient officiellement de recueillir suffisamment de votes de délégués de son parti pour affronter Trump), les préoccupations économiques et microéconomiques reprennent le dessus avec une saison des résultats qui bat son plein.



Sur le marché obligataire, les rendements des bons du Trésor américains réagissent peu aux événements politiques du week-end, avec un papier à dix ans qui se détend de -2,5Pts, vers 4,23%.

En Europe, les Bunds effacent -4,4Pts vers 2,43%, nos OAT restent quasi stables à 3,13% et les BTP italiens restent parfaitement inchangés à 3,76%



Le dollar reprend +0,3% face à l'euro, à 1,085$/E. Enfin, le baril de 'Brent' lâche -1,6% vers 80,9$.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Thales a dévoilé au titre du premier semestre 2024 un résultat net part du groupe (RNPG) ajusté en hausse de 6% à 866 millions d'euros et un EBIT en croissance de 10,4% à près de 1,1 milliard (+4,7% en organique), soit une marge améliorée de 0,2 point à 11,5%.



Interparfums (+17%) affiche un chiffre d'affaires en croissance de près de 16% à 209,9 millions d'euros au titre du deuxième trimestre 2024, portant le cumul sur les six premiers mois de l'année à 422,6 millions (+7% à changes constants).



Airbus fait savoir que Virgin Atlantic lui a commandé sept avions A330neo supplémentaires, portant son engagement total pour ce modèle à 19 appareils, dans le cadre de la transformation de sa flotte.



Par ailleurs, Japan Airlines a aussi passé une commande ferme pour 20 appareils A350-900 à fuselage large et 11 A321neo mono-couloirs.



Enfin, Airbus fait savoir que son 'Racer', soit son démonstrateur d'hélicoptère à grande vitesse, a atteint et dépassé son objectif de vitesse de croisière de 407 km/h, atteignant même 420 km/h lors de ses premiers tests.





