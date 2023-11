Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40: recule en fin de séance, pénalisé par Thalès information fournie par Cercle Finance • 27/11/2023 à 17:51









(CercleFinance.com) - Après avoir passé la majeure partie de la journée proche de son point d'équilibre, la bourse de Paris a cédé du terrain dans les dernières minutes de cotation : elle achève finalement la séance sur un recul de 0,37%, à 7265 points, soit son plus bas niveau du jour.



L'indice parisien est notamment tiré vers le bas par Thalès qui lâche 2,2%, derrière LVMH (-1,3%) et BNP Paribas (-1%).



Seule statistique au menu du jour, la chute de 5,6% des ventes de logements individuels neufs aux Etats-Unis -après un bond de 8,6% en septembre- n'a pas ému les marchés.



Le Département du Commerce indique par ailleurs que le prix médian des maisons s'est établi à 409.300 dollars et le prix moyen à 487.000 dollars (un record historique).



Le stock de maisons neuves en vente représente 439.000, soit une réserve d'environ 7,8 mois au rythme actuel des ventes.



Les investisseurs surveilleront de près les indicateurs attendus cette semaine en espérant qu'ils permettront d'affiner les pronostics au sujet de la possible fin du cycle de hausses de taux qui a jusqu'ici porté la tendance.



Ainsi, l'inflation en zone euro est attendue jeudi et le consensus table sur un recul à 4% en données de base, contre 4,2% en octobre.



Les statistiques américaines seront également analysées avec soin car elles témoigneront, entre autres, de l'état des dépenses de consommation, qui demeurent le principal moteur de la croissance outre-Atlantique.



Les dépenses des ménages aux Etats-Unis, également attendues jeudi, donneront un aperçu de la propension du consommateur à dépenser en cette fin d'année, alors que les ventes de détail ont reculé en octobre (mais ont fortement rebondi ce week-end).



Cette publication s'accompagnera de l'indice PCE 'core' pour le mois d'octobre, qui demeure la mesure 'de référence' de l'inflation pour la Réserve Fédérale américaine.



Plus généralement, une nouvelle estimation de la croissance américaine - attendue demain - puis l'indice ISM manufacturier qui paraîtra vendredi permettront de savoir si l'économie continue de bien résister.



Alors que les scores sont insignifiants sur les indices boursiers, l'or se distingue avec un gain de +0,2% vers 2005$/l'once : il pourrait s'agir d'une conséquence mécanique d'une nette détente des taux ce lundi avec -5Pts de base sur les T-Bonds US (vers 4,433%) et de -8Pts sur nos OAT vers 3,120% et de -8,5Pts sur les Bunds vers 2,561%.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Valneva annonce que l'Agence européenne des médicaments (EMA) a jugé recevable son dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché (AMM) pour son vaccin candidat à dose unique contre le chikungunya VLA1553.



Veolia annonce avoir signé un accord en vue de l'acquisition par NGE, groupe indépendant de travaux publics, de SADE-CGTH, sa filiale de construction et de remise en état des réseaux d'eau et d'infrastructures, pour un montant en valeur d'entreprise de 260 millions d'euros.



Alstom annonce une Eurobalise pionnière (un dispositif critique pour la sécurité transmettant des données de la voie au train) qui intègre une fonctionnalité simplifiée d'encodage ERTMS pour servir de multiples cas d'utilisation.



Air France-KLM et Etihad Airways, la compagnie nationale des Emirats Arabes Unis, annoncent un nouveau partenariat entre leurs programmes de fidélité respectifs, faisant suite au protocole d'accord signé entre les deux transporteurs aériens en septembre 2023.



Enfin, Lhyfe a annoncé lundi avoir été retenu par Nantes et le port de Saint-Nazaire en vue de développer un site de production d'hydrogène vert destiné à décarboner 'à grande échelle' l'écosystème portuaire.





Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.37%