CAC40 : recule de 0,8%, des indicateurs chinois déçoivent

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris lâche près de 0,8%, à 6843 points, sur fond de données chinoises plutôt décevantes pour juillet, reflétant l'impact économique de la crise sanitaire. En effet, 'en Chine,les ventes au détail(YoY) pour le mois de juillet ressortent à 8,5% contre un consensus de 10,9%.La Production industrielle(Indice YoY) pour le mois de juillet affiche 6,4% contre 7,9% attendu', souligne-t-on chez Kiplink. 'Néanmoins, il est peu probable que Pékin adopte une politique favorisant la croissance et stimule l'économie, d'autant plus que le gouvernement suppose que la nouvelle propagation du virus pourra être contenue d'ici la fin août', prévient Commerzbank. Si seul l'indice Empire State est attendu cet après-midi aux Etats-Unis, les publications des chiffres des ventes de détail, de production industrielle et de construction résidentielle américaines, puis les indicateurs avancés du Conference Board, sont attendus ces prochains jours. De ce côté-ci de l'Atlantique, les opérateurs devraient se montrer attentifs à l'estimation rapide de la croissance dans la zone euro pour le deuxième trimestre, mardi, puis aux dernières données d'inflation dans la zone euro et au Royaume Uni, mercredi. Sur le front des valeurs, la semaine devrait être marquée en particulier par la publication des résultats trimestriels de plusieurs grands distributeurs américains, à savoir Walmart, Home Depot, Lowe's et Target. En attendant, Faurecia annonce un accord pour lancer une OPA sur Hella et acquérir la participation de 60% du 'pool familial' dans le capital de cet équipementier allemand, pour une valeur d'entreprise totale estimée à 6,7 milliards d'euros. Après cette annonce, Oddo réaffirme d'ailleurs son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 50 euros sur Faurecia. Enfin, AXA indique avoir conclu un accord avec HSBC afin de lui céder ses activités d'assurance à Singapour (AXA Insurance Pte Ltd) pour un montant total en numéraire de 575 millions de dollars américains (soit 487 millions d'euros).

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.86%