CAC40: recule à 7300pts dans l'attente de Wall Street information fournie par Cercle Finance • 20/06/2023 à 10:44

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris cède 0,2% ce matin, autour des 7300 points, le marché restant dans l'attente de la réouverture de Wall Street fermée hier pour un long week-end et dont l'orientation devrait impulser une tendance au marché.



'Graphiquement l'indice CAC 40 devrait poursuivre sa séquence haussière pour dépasser le niveau supérieur des 7400 points et aller chercher ses records annuels et historiques', estiment les équipes de Kiplink Finance.



La séance du jour devrait être plus animée que la veille sur les marchés d'actions. Si l'agenda économique s'annonce relativement allégé, les investisseurs seront notamment attentifs à la publication, en début d'après-midi, des mises en chantier et des permis de construire.



Ces chiffres pourraient confirmer les récents signes de redressement observés du côté du secteur américain de la construction.



Cela ne soutient en tout cas pas le dollar, qui reste pénalisé par la perspective d'un sérieux coup de frein de l'économie dans le courant de la seconde partie de l'année. L'euro s'échange désormais contre 1,094$.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Dassault Systèmes et Dassault Aviation annoncent la nouvelle étape de leur collaboration à long terme qui 'vise à assurer aux grands programmes de défense le plus haut niveau de sécurité, de souveraineté et de collaboration sur le cloud'.



Stellantis a annoncé mardi la création d'une co-entreprise avec le taïwanais Foxconn en vue de concevoir et de commercialiser des semi-conducteurs innovants pour l'industrie automobile.



Airbus fait savoir que la compagnie australienne Qantas a finalisé une commande supplémentaire de neuf A220-300, ce qui porte son carnet de commandes pour ce type d'avion monocouloir à 29 appareils.



Enfin, TotalEnergies rapporte avoir signé avec Saint-Gobain France un accord de vente de 100 GWh de biométhane sur une période de trois ans à partir de 2024, du biométhane qui sera produit sur son site de BioBéarn, entré en service en début d'année.