CAC40: recul modeste, sauvegarde les 7400 points information fournie par Cercle Finance • 16/05/2023 à 17:55

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris achève la séance sur un recul modeste de 0,16%, à 7406 points, notamment pénalisée par les replis marqués de Bouygues (-3,7%) et Vivendi (-2,4%).



Sur le front des statistiques, de nombreuses publications étaient à l'ordre du jour.



Les investisseurs ont ainsi pu prendre connaissance qu'au cours du premier trimestre 2023, le PIB corrigé des variations saisonnières avait augmenté de 0,1% dans la zone euro et de 0,2% dans l'ensemble de l'UE par rapport au trimestre précédent, selon l'estimation rapide publiée par Eurostat.



Par ailleurs, Eurostat a fait savoir que le solde commercial de la zone euro présentait un excédent de 25,6 milliards d'euros en mars 2023. A titre de comparaison, le solde commercial présentait un déficit de -0,1 milliard d'euros le mois dernier et de -20 milliards d'euros en mars 2022.



Pour l'Union européenne, l'excédent commercial atteint 24,7 milliards d'euros en mars, précise Eurostat.



Outre-Atlantique, les ventes de détail aux Etats-Unis ont moins progressé qu'anticipé. Elles augmentent de 0,4% en rythme séquentiel après un repli de 0,7% le mois précédent selon le Département du Commerce.



Sur 12 mois, la consommation n'a augmenté que de 0,5% (la moyenne historique, c'est +4,8% au 21ème siècle) et inflation déduite, les ventes reculent de -4,2% en volume.



En excluant le secteur automobile (véhicules et équipements), les ventes de détail américaines se sont aussi accrues de 0,4% le mois dernier par rapport à mars.

La production industrielle a en revanche rebondi de +0,5%, déjouant un pronostic de quasi stabilité.



Enfin, l'enquête mensuelle de l'institut ZEW montre que le sentiment des investisseurs continue de se dégrader en Allemagne au mois de mai. Son indice s'établit ainsi à -10,7 pour le mois en cours, à comparer à +4,1 en avril et à +13 en mars.



Cet indice portant sur les perspectives économiques allemandes aligne ainsi un troisième mois consécutif de repli depuis son sommet de +28,1 de février, et repasse donc en terrain négatif pour la première fois depuis décembre dernier.



Sur les marchés obligataires, les T-Bonds se retendent de +5Pts à 3,558%, la dégradation s'accélère un peu sur les Bunds et les OAT : ils affichent 2,8Pts à 2,338% et 2,92% respectivement.



Le baril de Brent s'échange désormais contre 74.8$ (-1%) et l'euro contre 1.0858$ (-0.16%).



Dans l'actualité des valeurs françaises, le conglomérat Bouygues a publié une perte nette part du groupe à peu près stable à 134 millions d'euros au titre du premier trimestre 2023, mais a renoué avec une marge des activités positive à +0,1%.



Faurecia, Michelin et Stellantis ont signé un accord engageant permettant à Stellantis de prendre 33,3% du capital de Symbio, spécialiste de la mobilité hydrogène zéro émission, dont Faurecia et Michelin conserveront des participations de 33,3% chacun.



Eurazeo a revendiqué des actifs sous gestion de 34,8 milliards d'euros à fin mars 2023, en hausse de 10% sur 12 mois, ainsi que des commissions de 105 millions sur le premier trimestre, en hausse de 28% à périmètre et change constant.



Edenred a annoncé l'acquisition de Reward Gateway, présentée comme une plateforme leader dans l'engagement des salariés, avec de solides positions au Royaume-Uni et en Australie, pour un montant de 1,15 milliard de livres sterling.



Enfin, Accor a présenté ses ' ambitieux projets ' d'expansion en Arabie saoudite avec trois contrats de réalisations hôtelières dans le royaume : le projet Rua Al Madinah à Médine, un projet d'urbanisme à Riyadh, et une convention de projet urbain couvrant plusieurs villes avec Amsa Hospitality.