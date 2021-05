Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : rebondit précisément 6.150 et re-teste les 6.300 Cercle Finance • 13/05/2021 à 18:57









(CercleFinance.com) - Le CAC40 -bien mal parti ce matin avec -2,1%- aligne une seconde séance de hausse (+0,14% à 6.288 après +0,19% la veille), ce qui marginalise un peu le trou d'air de -1,86% mardi. Le CAC40 renoue avec ses sommets du 19 avril (6.296 à la veille des '3 sorcières')... mais ce fut une hausse sans volumes ce jeudi (2,8MdsE), en partie à cause d'une journée de l'Ascension semi-fériée. Le CAC40 est même parvenu à se hisser brièvement au-dessus des 6.300Pts (soit près de +150Pts sur les plus bas du jour) après avoir inscrit un plancher de 6.150, exactement le même que le 20 avril, autre trou d'air remarquable (harami-baissier) aussitôt suivi d'une invalidation de signal baissier.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.14%