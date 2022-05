CAC40: rebondit mais volumes anémiques, PIB US revu à -1,5% information fournie par Cercle Finance • 26/05/2022 à 15:27

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris poursuit son redressement (+0,6%) dans des volumes anémiques (moins de 1MdE échangé depuis l'ouverture) en cette journée semi-fériée pour la communauté financière (pont de l'Ascension).



Les investisseurs se saisissent du discours jugé modéré de la Fed concernant l'évolution de sa politique monétaire pour procéder à de timides rachats à bon compte.

Bon nombre de marchés européens vont rester fermés aujourd'hui, la session étant notamment chômée sur les places de Zurich, Stockholm et Copenhague.



A Wall Street, les marchés d'actions américains sont attendus en légère hausse ce jeudi après les 'minutes' de la dernière réunion du comité de politique monétaire de la Fed qui attestent d'une unanimité pour limiter la hausse de taux à +0,5%.

Le comité stratégique de la Fed a également laissé la porte ouverte à une pause potentielle dans ses hausses de taux plus tard dans l'année, afin d'évaluer les effets de ses mesures de resserrement.



Le point d'orgue de cette séance, c'était la publication du chiffre révisé de la croissance aux Etats Unis au mois d'avril: l'estimation est revue à la baisse de -1,4% à -1,5%.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage sont reparties à la baisse la semaine dernière aux Etats-Unis (-8.000) à 210.000.



Le Département du Travail précise que la moyenne mobile sur quatre semaines est ressortie à 206.750, soit une hausse de 7.250 par rapport aux 199.500 unités de la semaine précédente.



Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est pour sa part élevé à 1,346 million lors de la semaine du 14 mai, contre 1,317 million la semaine précédente.



Sur le front obligataire, les T-Bonds US font du sur-place (-0,5Pt à 2,742%), nos OAT se détendent encore plus symboliquement de -0,1Pt à 1,484% mais les Bunds se dégradent de +1,8Pts à 0,965%.

Le baril de pétrole demeure très robuste (+0,4% à 115$) et le WTI se hisse vers 111,5$ sur le NYMEX.



Du coté des valeurs, le luxe et le secteur aéronautique mènent le rebond du CAC (Airbus, Safran gagnent +2,4%, Kéring +2%).

L'autorité britannique de la concurrence a annoncé l'ouverture d'une enquête concernant l'acquisition de l'américain GCP Applied Technologies par le groupe français de matériaux de construction Saint-Gobain.



La Competition and Markets Authority (CMA) explique que sa décision vise à déterminer si l'opération est susceptible d'entraîner une diminution substantielle de la concurrence sur le marché britannique.



Airbus a annoncé jeudi qu'il allait renforcer sa présence au Royaume-Uni avec l'installation, près de Bristol, d'un nouveau centre de recherche dédié aux technologies à hydrogène.



L'avionneur précise que l'objectif principal du site sera de concevoir un système d'alimentation au carburant cryogénique à prix compétitif pour son appareil commercial à zéro émission 'ZEROe', dont le lancement est prévu à horizon 2035.



Lagardère fait part des résultats de l'offre publique d'achat initiée par Vivendi, qui, compte tenu des actions apportées à la branche principale de l'offre, détient désormais 55,43% du capital.



L'offre publique sera réouverte dans ses deux branches, principale et subsidiaire, du 27 mai au 9 juin.

Europcar Mobility Group salue la décision de la Commission européenne d'autoriser l'acquisition de la société par Green Mobility Holding dans le cadre de sa procédure de contrôle des concentrations.