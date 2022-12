CAC40: rebondit après un début de semaine en demi-teinte information fournie par Cercle Finance • 21/12/2022 à 17:52

(CercleFinance.com) - Après avoir gagné 0.3% lundi et les avoir perdus le lendemain, la bourse de Paris signe aujourd'hui une hausse de 2,01%, à 6580 points, avec l'ensemble des 40 valeurs du CAC en progression, dans le sillage de Wall Street qui grimpe 2 à 3 fois plus fort que prévu grâce à un Dow Jones à +1,6%, un S&P500 à +1,5% et un Nasdaq à +1,5%.



Il reste néanmoins difficile d'identifier un catalyseur pour justifier que le CAC40 soit passé de +1,1% à +2,1% en 90 minutes et refranchisse les 6.580 (ex-plancher du 17/11).



Le secteur énergétique est recherché ce mercredi, dans le sillage des cours du brut qui poursuit son ascension (+2,4% à 81,6$ à Londres et +2,5% à 76$ pour le brut léger américain ('WTI').

Les chiffres US ne nous éclairent pas davantage sur l'apparente euphorie de Wall Street puisqu'il y a du bon et du moins bon.



Du bon avec la confiance du consommateur américain qui a fortement rebondi (à 108,3 ce mois-ci, contre 101,4 en novembre) pour retrouver ses niveaux d'avril dernier, montre l'enquête mensuelle du Conference Board publiée jeudi.



Le sous-indice mesurant le jugement des consommateurs sur leurs conditions d'activité actuelles a grimpé à 147,2, après 138,3 le mois dernier, tandis que celui de leurs anticipations s'est amélioré à 82,4 contre 76,7.



Du bien moins bon, aussi, avec les ventes dans l'immobilier ancien qui ont baissé de -7,7% aux Etats-Unis au mois de novembre, a annoncé mercredi la fédération nationale des agents immobiliers (NAR).



La faiblesse du marché immobilier américain ne se dément pas pour le dixième mois consécutif : en rythme annuel, c'est-à-dire par rapport à novembre 2021, les reventes de logements s'inscrivent en baisse de 35,4%.



Si le prix médian des biens a continué d'augmenter en progressant de 3,5% à 370.700 dollars, Lawrence Yun, chef économiste de la NAR, évoque un marché de l'immobilier qui est resté 'figé' au mois de novembre.



Les stocks de brut ont reculé de -5,9 millions de barils selon les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA), à 418,2 millions de barils au cours de la semaine du 12 décembre aux Etats-Unis.



De leur côté, les stocks de produits distillés -incluant le fioul domestique- sont en léger recul (-0,2 million de barils) tandis que les stocks d'essence ont augmenté (+2,5 millions de barils), par rapport à la semaine précédente.



L'EIA indique enfin que les raffineries ont fonctionné à 90,9% de leur capacité opérationnelle au cours de cette même semaine, avec une production moyenne de 9,6 millions de barils/jour.



Les marchés obligataires ne parviennent pas à redresser leur course et la timide embellie de 3Pts sur nos OAT et sur le Bund font long feu : retour aux score des la veille à 2,835 et 2,30% respectivement) et les T-Bonds US qui se détendaient de -6Pts vers 3,625% reviennent presque à l'équilibre (-1,5Pt à 3,67%).



Alors qu'il reste moins de deux semaines avant de finir l'année, les marchés financiers pourraient se montrer de moins en moins volatils, bon nombre de gérants de fonds et d'investisseurs ayant d'ores et déjà bouclé leurs comptes annuels.



L'enjeu principal de ces dernières séances de l'exercice 2022 devrait donc constituer à préserver le bilan annuel du CAC 40, qui n'accuse plus qu'un repli de 8% depuis le 1er janvier, contre -20% au plus bas de l'année.



Dans l'actualité des sociétés françaises, TotalEnergies et Eni (opérateur) annoncent une nouvelle découverte de gaz sur le bloc 6, au large de Chypre. Le puits Zeus-1 a rencontré une colonne de gaz de 105 mètres nets dans des réservoirs carbonatés, renforçant le caractère prometteur de cette zone et de son développement.



Technip Energies annonce un contrat représentant un chiffre d'affaires de plus de 250 millions d'euros, pour la fourniture de fours de craquage propriétaires pour le craqueur d'éthane de 2.000 kta du projet Golden Triangle Polymers à Orange, sur la côte texane.



Interparfums annonce la signature d'un accord de licence parfums mondial et exclusif avec la marque Lacoste, d'une durée de 15 ans à compter du 1er janvier 2024, accord prévoyant un droit d'entrée de 90 millions d'euros et une première ligne de parfums lancée en 2024.



Vinci annonce que Cobra IS a acquis Polo Carmópolis auprès du groupe brésilien Petrobras, une opération signée en 2021, soit avant l'acquisition de Cobra IS par Vinci, et qui fera donc l'objet d'une revue stratégique en 2023.