CAC40: rebond en vue avant l'ouverture

(CercleFinance.com) - Le CAC40 pourrait entamer la nouvelle semaine sur un rebond de l'ordre de 0,4% au vu des futures, après une clôture en chute de 1,6% à un peu moins de 7252 points vendredi dernier pour l'indice-phare de la Bourse de Paris.



Pour rappel, les marchés ont souffert vendredi de la parution d'un rapport sur l'emploi américain 'préoccupant' selon Commerzbank, avec seulement 114.000 nouveaux postes non-agricoles créés en juillet et un taux de chômage accru de 0,2 point à 4,3%.



'Dans le même temps, les salaires ont augmenté plus lentement', pointait cependant la banque allemande, pour qui ceci venait conforter le scénario d'une première baisse de taux directeurs par la Réserve fédérale en septembre.



Ce lundi, les investisseurs seront attentifs aux différents indices PMI composites en données définitives pour juillet, notamment celui pour la zone euro qui était paru en repli à 50,1 en estimation flash, signalant ainsi une quasi-stagnation du secteur privé de la région.



Parmi les autres données attendues dans les prochains jours, figurent les ventes de détail dans la zone euro, puis la production industrielle allemande pour le mois de juin, ainsi que le taux de chômage en France pour le deuxième trimestre.



Sur le front des publications d'entreprises, sont notamment prévues cette semaine celles de Novo Nordisk, Commerzbank, Ahold Delhaize et Deutsche Telekom en Europe, ou encore d'Amgen, Caterpillar et Walt Disney aux Etats-Unis.



Pour l'heure, on notera que Société Générale a signé des accords avec l'Union Bancaire Privée (UBP), banque suisse spécialisée dans la gestion de fortune et d'actifs, en vue de lui céder SG Kleinwort Hambros et Société Générale Private Banking Suisse.



L'Oréal fait part de l'acquisition d'une participation de 10% dans Galderma Group auprès de Sunshine SwissCo (consortium mené par EQT), d'Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) et d'Auba Investment, pour un montant non divulgué.



Enfin, la compagnie pétrolière Maurel & Prom a dévoilé un résultat net part groupe presque doublé (+91%) au titre du premier semestre 2024, soutenu par une augmentation de 35% de sa production en part M&P.





