CAC40 : rebond de +2,2% malgré la Covid19

(Crédits photo : - L. Grassin ) (CercleFinance.com) - Après son décrochage de -6,7% la semaine dernière, la Bourse de Paris s'est montrée hésitante au cours des 1ers échanges avant d'emprunter un funiculaire haussier qui a propulsé le CAC40 de 4.5825 vers 4.697 (+2,2%) sans 'information particulière' si ce n'est cet espoir de voir la banques centrales inonder les marchés de liquidités si les reconfinements engendrent une replongée des économies occidentales en récession. Cette hausse est par ailleurs assez 'audacieuse' à la veille d'une élection présidentielle aux Etats-Unis dont les résultats pourraient être contestés par Donald Trump qui annonce envisager toutes les hypothèses et entend bien user de tous les outils juridiques à sa disposition en cas de soupçon de fraude. Le scénario d'une victoire du candidat démocrate Joe Biden - qui a renforcé son avance dans les sondages ces dernières semaines - reste le scénario privilégié par les marchés, mais la question cruciale c'est la 'sincérité' du scrutin dans les 'swing states' (ces états qui décident du sort des élections) où les scores pourraient apparaitre serrés, ce qui pourrait pousser Donald Trump à exiger des recomptes, ou l'arbitrage de la Cour Suprême (qui lui est désormais toute acquise, à 6 contre 3). 'Un résultat trop serré et une contestation seraient un cycle noir pour les marchés financiers', prévient Vincent Ganne, analyste chez TradingView France. 'Au contraire, une victoire nette et reconnue par tous permettrait d'avoir une tendance haussière nette (ce mois-ci) à Wall Street et les indices européens en bénéficieront', souligne-t-il. Les marchés semblent mettre entre parenthèses la peur que suscite la recrudescence des cas de Covid et les mesures de coercition qui vont avec. Cette première journée de la semaine est aussi animée par les chiffres définitifs des enquêtes PMI sur le secteur manufacturier en Europe. Dans la zone euro, le secteur manufacturier a accéléré sa croissance au mois d'octobre, selon l'indice définitif publié par IHS Markit ce lundi. Il s'agit de la 4e hausse mensuelle consécutive. Dans l'Hexagone, ce même indice est passé de 51,2 en septembre à 51,3 en octobre, soit un taux de croissance conforme à sa moyenne historique. Les indicateurs mesurant la santé de l'industrie en Europe s'étaient récemment redressé à la faveur d'une augmentation de la demande mondiale, qui a tout particulièrement profité à l'Allemagne. En France, le Comité Français des Constructeurs d'Automobiles indique que le marché français des voitures particulières neuves a baissé de 5,4%, à nombre de jours ouvrés comparable, par rapport au même mois de 2019. Sur les dix premiers mois de l'année, le marché français des voitures particulières neuves s'est contracté de 26,9%. Sur le plan monétaire, les intervenants de marché surveilleront, mercredi, les annonces de la Réserve fédérale américaine, qui devrait maintenir ses taux à un niveau proche de 0% et poursuivre ses rachats d'obligations. Cette attitude accommodante, qui permet des liquidités abondantes sur les marchés, devrait encore une fois venir rassurer les marchés. Les prix du pétrole rebondissent après une perte initiale de -5% alors que la Russie propose à l'OPEP de reconduire les réductions de production jusqu'à début 2021. Le titre Total sert de locomotive au CAC40 avec +4,5%... quasiment au coude à coude avec BNP-Paribas (+4,4%). Schneider et St Gobain restent en embuscade avec +4% environ. AU sein du SBF-120, Air-France et Vallourec s'envolent de +7,5%, il s'agit probablement de rachats de découvert car l'avenir est au moins aussi sombre en ce lundi que le vendredi précédent.

