Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

CAC40: rebond attendu malgré les données chinoises information fournie par Cercle Finance • 15/07/2022 à 08:30

(CercleFinance.com) - Après un recul de 1,4% jeudi, la Bourse de Paris devrait commencer la séance du bon pied, à en croire des futures sur le CAC40 en rebond de l'ordre de 0,9% vers 5960 points, malgré la parution cette nuit de données préoccupantes concernant l'économie chinoise.



'L'économie chinoise n'a progressé que de 0,4% en glissement annuel au deuxième trimestre. Par rapport au premier trimestre, il s'est même contracté', pointe Commerzbank, expliquant que les mesures de confinement du printemps ont fortement freiné la croissance.



'Cependant, la situation s'est améliorée au cours du trimestre à la suite du retrait de la plupart des mesures de confinement, comme le montrent les données sur la production industrielle', tempère la banque allemande.



Toujours sur le front macroéconomique, seule la balance commerciale en zone euro pour mai est attendue en cours de matinée, mais l'après-midi s'annonce particulièrement chargée en termes de statistiques américaines.



Les opérateurs prendront ainsi connaissance de l'indice Empire State, des ventes de détail et des prix à l'importation, puis de la production industrielle pour le mois de juin, et enfin des stocks des entreprises et de l'indice de confiance de l'Université du Michigan.



La séance sera aussi marquée par une nouvelle salve de résultats de grandes banques américaines : après JP Morgan et Morgan Stanley jeudi, ce sera notamment au tour de Wells Fargo et de Citi de dévoiler leurs trimestriels.



Dans l'actualité des valeurs parisiennes, AXA annonce avoir conclu un accord avec Athora Deutschland, relatif à la cession d'un portefeuille de 16 milliards d'euros de contrats d'assurance vie et de retraite en Allemagne.