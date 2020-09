Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : rebond attendu à l'ouverture Cercle Finance • 07/09/2020 à 08:31









(CercleFinance.com) - Après avoir terminé vendredi sur un repli de 0,9% à 4965 points, le CAC40 est attendu en progression de 0,4% vers 4987 points au vu des futures, pour ouvrir une séance qui verra Wall Street rester portes closes en raison de Labor Day. Dans les jours à venir, les opérateurs prendront connaissance, entre autres, de la production industrielle au France et dans la zone euro pour juillet, de la décision de politique monétaire de la BCE, et des prix à la production industrielle aux Etats-Unis pour août. Seule donnée parue ce lundi, la production industrielle de l'Allemagne a augmenté de 1,2% en juillet après un rebond de 9,3% le mois précédent, une augmentation toutefois moins sensible que le consensus qui était de 4,5%. Sur le front des valeurs, Veolia, annonce avoir signé un accord pour la reprise de Pražská Teplárenská, filiale du groupe tchèque Energetický a Pr?myslový Holding, en charge du réseau de chauffage urbain de Prague Rive Droite. Toujours en Tchéquie, Worldline indique avoir finalisé l'acquisition de 53% de GoPay, leader des services d'agrégation de paiement en ligne pour les PME dans ce pays, avec la possibilité d'acquérir les 47% restants en 2022. Quadient (anciennement Neopost) annonce avoir procédé le 4 septembre au remboursement de l'ensemble de ses emprunts réalisés sous forme de placements privés américains, soit un montant total de 115 millions de dollars.

