CAC40: quasi stable avant les chiffres de l'emploi US information fournie par Cercle Finance • 03/02/2023 à 10:57

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris a débuté la séance sans grand changement vendredi après sa forte progression de la veille, un certain attentisme l'emportant en attendant les chiffres de l'emploi aux Etats-Unis. L'indice CAC 40 est en repli de 0,2% à 7150 points.



Le marché parisien avait achevé la séance particulièrement décisive de jeudi sur un gain de 1,3% à 7166 points suite à la décision sans surprise de la Banque centrale européenne (BCE) de relever ses taux de 50 points de base.



Si la banque centrale a signalé aux marchés que son cycle de durcissement monétaire risquait de se poursuivre pendant encore un certain temps, les messages de la Fed et de la Banque d'Angleterre ont, eux, été perçus comme plus accommodants.



Leur mode de communication, qui laisse penser que leur cycle de resserrement monétaire pourrait bientôt toucher à sa fin, ont largement contribué à la tendance haussière sur les marchés boursiers.



L'obstacle des banques centrales maintenant passé, la prudence devrait reprendre le dessus aujourd'hui à quelques heures des chiffres mensuels des créations d'emploi aux Etats-Unis.



L'annonce, hier, d'un nouveau repli des inscriptions hebdomadaires au chômage a conforté la thèse de la Fed selon laquelle le marché du travail américain reste sous tension.



Avec des plans de licenciements qui se multiplient chez les grandes groupes technologiques, l'emploi devrait toutefois ralentir en janvier, avec 185.000 créations de postes prévues contre 223.000 au mois de décembre.



Pour l'heure, la Bourse de Paris se sort de cette semaine hautement périlleuse avec les honneurs: depuis lundi, le CAC 40 s'est adjugé près de 1%, pour se hisser au-dessus de sa résistance majeure des 7105 points.



'A ce stade et sur ce niveau de valorisation, une ascension plus lente devrait continuer et venir tester la zone de résistance majeure à 7175 à 7200 points', assurent ainsi les analystes techniques de Kiplink Finance.



Dans ce contexte, les intervenants ont pris connaissance ce matin avec attention, la publication des derniers indices PMI issus des enquêtes S&P Global auprès des directeurs d'achats en Europe.



L'activité du secteur privé de la zone euro a renoué avec l'expansion pour la première fois depuis juin 2022, à en croire l'indice PMI composite de S&P Global, qui est ainsi remonté de 49,7 en décembre 2022 à 50,3 en janvier (niveau révisé d'une estimation flash de 50,2).



Côté résultats, les publications des trois géants technologiques américains, hier soir, se sont toutes avérées décevantes.



Alphabet, la maison-mère de Google, a dévoilé un chiffre d'affaires de quatrième trimestre inférieur aux attentes du fait d'un accès de faiblesse au niveau des recettes publicitaires de sa filiale YouTube.



Le titre perdait plus de 4% en cotations avant-Bourse.



Quant à Amazon, le groupe a fait état de sa première perte annuelle depuis 2014, ce qui lui valait aussi de perdre du terrain (-3%) en transactions électroniques.



Apple évolue également sur une trajectoire descendante en préouverture (-3%) suite à un trimestre moins bons que prévu pour la période des fêtes, une déception que la société attribue à des problèmes d'approvisionnement et à la situation sanitaire en Chine.



En France, Sanofi publie un BNPA des activités de 8,26 euros au titre de l'année 2022, en hausse de 25,9% (+17,1% à taux de changes constants), et indique avoir atteint ses objectifs de moyen terme de marge opérationnelle à 30% et d'économie de coûts de 2,5 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires du géant de la santé a progressé de 13,9% (+7% à TCC) à 43 milliards.



Kering annonce la nomination de Raffaella Cornaggia comme directrice générale de Kering Beauté. Membre du comité exécutif du groupe, elle développera une expertise beauté pour Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Pomellato et Qeelin.



TotalEnergies a annoncé vendredi avoir fait entrer Crédit Agricole Assurances au capital d'un portefeuille de projets dans les énergies renouvelables en France. Le groupe dit avoir cédé à la filiale de la banque verte une participation de 50% au sein d'un portefeuille de 234 MW composé de 23 centrales solaires d'une capacité de 168 MW et de six centrales éoliennes de 67 MW.