CAC40 : quasi fermeture du 'gap' ds 4.603pts du 11 mars.

(CercleFinance.com) - Il s'en est fallu d'un point, d'1 seul point pour que le CAC40 valide la fermeture du 'gap' ds 4.603Pts du 11 mars: l'indice à plafonné à 4.602Pts (ex-plancher du 04/01/2019). Mais sur le CAC40 'GR', le 'gap' des 12.527Pts a lui été clairement comblé après une culmination à 12.564. L'objectif suivant sur le CAC40 pourrait se situer à 4.860 (50% de retracement de la correction du mars) et vers 12.950 sur le CAC 'GR' (ex-plancher des 14 février et 28 mars 2018.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +1.43%