CAC40 : pullback sous les 6.000 malgré résilience de WStreet

(CercleFinance.com) - L'effacement de la moitié des pertes à Wall Street entre 16H30 et 17H35 n'y a rien fait : Paris recule de -0,9% et le CAC40 en termine pratiquement au plus bas du jour, à 5.982.

A 18H30, les indices US étaient se replient de -0,4% (S&P500 et Dow Jones) à -0,6% (Nasdaq), ce qui efface pratiquement tous les gains de la semaine précédente (plus forte baisse du mois de décembre si on en reste là).

Personne ne l'avait vu venir, et ce repli est d'autant plus étonnant que la signature d'un accord de 'phase 1' est imminente avec l'officialisation de la venue de Liu Hé, le N°3 chinois en charge du commerce, dès le weekend prochain à Washington pour signer l'accord commercial annoncé dès mi-décembre.

S'agit-il de ventes sur 'le fait accompli' ?

Le CAC40 bascule sous le seuil des 6.000Pts : rien d'inquiétant, il se retrouve à seulement 1% de son record annuel et son repli vers 5.980 ne compromet pas la tendance haussière globale... mais c'est un coup d'arrêt à surveiller.

'La configuration graphique de l'indice CAC 40 conserve une structure haussière avec des cibles à 6.065 et 6.085 avec en ligne de mire 6.110 points', notent ce matin les équipes de Kiplink.

Rappelons que depuis le 1er janvier, le marché parisien s'est adjugé entre +27,5 et +28%... du jamais vu depuis 1999, tandis qu'aux États-Unis le S&P 500 - l'indice de référence des gérants américains - a bondi de près de plus de 29,2%.

Une performance qui est le résultat d'un début d'année tonitruant (+20% au cours des 10 premières semaines) et d'une fin d'année en fanfare (12 semaines de hausse d'affilée), tirée à la fois par des politiques monétaires de nouveau accommodantes et des espoirs concernant la signature d'un accord commercial entre les États-Unis et la Chine.

Pas grand chose à se mettre sous la dent côté 'stats': les promesses de ventes de logement aux Etats Unis ont progressé de +1,2% au mois de novembre, un peu mieux que les +1% anticipé, sur 1 an, la hausse atteint +7,4%.

Du côté des changes, l'euro est en hausse de +0,35%. Il s'affiche à 1,1215 dollar. Le Brent, pour sa part, avance de +0,45%, pour atteindre les 68,5$.

Dans l'actualité des valeurs, veille de Saint-Sylvestre oblige, c'est assez calme. Essilor est lanterne rouge du CAC40 avec -3% (suite à un soupçon de fraude financière dans une de ses filiales en Thaïlande), ST-Micro perd -1,5% dans le sillage du 'SOX' à New York, Airbus lâche -2,5%.

On notera cependant que Mr Bricolage a demandé à Euronext Paris la suspension de la cotation de son titre, à compter de ce matin.

CGG (+3,9% à 2,91E, meilleure performance annuelle du SBF120) annonce avoir finalisé la sortie définitive de son activité d'acquisition de données sismiques fond de mer et mis fin à son accord d'actionnariat dans la coentreprise Seabed Geosolutions (SBGS) et ce à compter du 31 décembre 2019.