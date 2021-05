Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : prudence en vue avant les minutes du FOMC Cercle Finance • 19/05/2021 à 08:30









Le Palais Brongniart, ancien siège de la Bourse de Paris. (Crédits photo : L. Grassin ) (CercleFinance.com) - Après un repli de 0,2% à près de 6354 points, le CAC40 pourrait ouvrir en berne, au vu de futures en repli de l'ordre de 0,8% dans l'attente, ce soir, du compte rendu de la dernière réunion du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC). 'Les investisseurs devraient lire avec attention les minutes du dernier FOMC, publiées ce mercredi', soulignait Aurel BGC en début de semaine, estimant que 'l'appréciation des membres sur l'évolution de l'inflation sera regardée avec attention'. En attendant ce rendez-vous, les opérateurs prendront connaissance dans la matinée des chiffres définitifs de l'inflation dans la zone euro pour le mois d'avril. Pour rappel, en estimation rapide, elle était parue en hausse de 0,3 point à +1,6% en rythme annuel. Du côté des valeurs, Veolia annonce la finalisation de l'acquisition d'OSIS, filiale de Suez spécialisée dans l'entretien de réseaux, d'ouvrages d'assainissement et dans les services de maintenance et nettoyage industriels. Société Générale indique que son assemblée générale, qui s'est tenue le 18 mai, a approuvé notamment le dividende par action fixé à 0,55 euro, dividende qui sera détaché le 25 mai et mis en paiement à compter du 27 mai. JCDecaux a dévoilé mardi soir un chiffre d'affaires ajusté en baisse de 37,2% à 454,3 millions d'euros pour le premier trimestre 2021, mais indiqué s'attendre à une croissance du chiffre d'affaires organique ajusté de plus de 60% au deuxième trimestre. Carmila annonce que son assemblée générale a approuvé le dividende proposé au titre de 2020 d'un euro par action, avec mise en paiement prévue le 15 juin, et a décidé de proposer aux actionnaires une option de paiement en actions.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -1.43%