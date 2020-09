Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : prudence en vue avant l'emploi américain Cercle Finance • 04/09/2020 à 08:25









(CercleFinance.com) - Après avoir fini jeudi en baisse de plus de 0,4% à un peu moins de 5010 points, le CAC40 devrait commencer la séance en repli de 0,3% vers 4990 points au vu des futures, dans l'attente des chiffres du chômage aux Etats-Unis prévus en début d'après-midi. Les opérateurs prendront en effet connaissance du rapport officiel sur l'emploi américain en août, pour lequel les économistes attendent en moyenne un peu plus de 1,5 million de créations de postes non agricoles et un taux de chômage en repli à 9,9%. En attendant ce rendez-vous, après une augmentation de 28,8% en juin par rapport au mois précédent, les commandes à l'industrie allemande se sont encore accrues de 2,8% en juillet, là où le consensus anticipait toutefois une hausse de 6%. Dans l'actualité des valeurs, EssilorLuxottica confirme sa décision d'interjeter appel contre le jugement qui a rejeté sa requête visant à obtenir l'accès à des informations de la part de la chaine de magasins optiques GrandVision. Danone annonce que Francisco Camacho, directeur général des produits laitiers et d'origine végétale à l'international (EDP International) et membre du comité exécutif, a quitté le groupe le 3 septembre 'pour explorer de nouveaux horizons'. Le groupe PSA et Total ont annoncé jeudi soir avoir signé un accord portant sur la création de la co-entreprise ACC, spécialisée dans les batteries pour l'industrie automobile, projet représentant plus de cinq milliards d'euros d'investissements.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris 0.00%