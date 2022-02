CAC40: prudence de mise en amont des 'minutes' de la FED information fournie par Cercle Finance • 16/02/2022 à 16:51

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris (-0,5%) risque d'en terminer assez loin de ses plus hauts du jour après inversé la vapeur en fin de matinée, le CAC40 passant de +0,7% vers 7.030 à -0,7% vers 6.930 avant de se redresser à la marge vers 6.945.

L'Euro-Stoxx50 ne cède que -0,3% alors que les indices US cèdent de -0,6 à -0,7% après 75 minutes de cotations, le NASDAQ rechute de -1,2%.



Le facteur géopolitique vient semer le trouble avec des doutes émis par la Maison Blanche concernant la réalité du retrait des troupes russes déployées en Crimée ou massés à proximité de la frontière Est de l'Ukraine.

L'autre facteur de prudence, c'est le contenu des 'minutes' de la FED attendues à 20H : un ton plus 'faucon' et des mesures plus agressives contre l'inflation sont envisagés.



Côté chiffres, cette journée du 16/02 fut particulièrement dense : les ventes de détail ont rebondi de 3,8% aux Etats-Unis le mois dernier, après une chute de 2,5% en décembre 2021 (révisée d'une estimation initiale qui était de -1,9%).

Le Département du Commerce précise qu'en excluant le secteur automobile (véhicules et équipements), les ventes de détail américaines ont augmenté de 3,3% en janvier (après une contraction de 2,8% le mois précédent).



La production industrielle américaine a rebondi de 1,4% le mois dernier, selon la Réserve fédérale, une croissance nettement supérieure à celle que les économistes espéraient en moyenne (+0,5% après un tassement de 0,1% en décembre 2021)... mais il y a un 'biais' : un bond de 9,9% de la production des 'utilities', la demande en chauffage ayant fortement augmenté en janvier du fait de températures nettement plus froides que d'habitude cette année.



La Fed souligne que la production se montre supérieure de 2,1% à son niveau d'avant la pandémie (février 2020).

Le taux d'utilisation des capacités industrielles s'est amélioré d'un point à 77,6%, niveau toutefois inférieur de 1,9 point à sa moyenne de long terme.



Les prix à l'import ont enregistré augmenté de 2% en janvier 2022, après un recul de 0,4% (chiffre révisé) le mois précédent. Ils grimpent de +10,8% sur 12 mois d'après le Département du Travail.

Hors pétrole (+9,8%), les prix à l'importation affichent une progression de 1,4% en janvier.

De leur côté, les prix à l'exportation ont progressé de 2,9% en janvier, après un recul de 1,6 en décembre, soit une hausse annualisée de 15,1%.



Des chiffres également en Europe: la production industrielle CVS a augmenté de 1,2% dans la zone euro et de 0,7% dans l'UE en rythme séquentiel, selon les estimations d'Eurostat, après des hausses de respectivement 2,4% et 2,6% en novembre.

Par rapport à décembre 2020, la production industrielle a augmenté de 1,6% dans la zone euro et de 2,5% dans l'UE. La moyenne annuelle de la production industrielle pour l'année 2021, par rapport à 2020, a augmenté de 7,8% dans la zone euro et de 8,2% dans l'UE.



Toutes ces statistiques ne devraient pas manquer d'alimenter le débat sur la remontée des taux de la Réserve fédérale (en fait, la question concerne aussi le 'timing' de la réduction du 'bilan' de la FED, qui ne sera pas immédiat).



Le rendement des bons du Trésor américains à dix ans progresse de 5Pts, au-delà du seuil psychologique des 2% (de 1,996 vers 2,046%).

En Europe, l'ambiance est bien différente avec une nette embellie sur les OAT qui effacent 4Pts de rendement à 0,747% et sur les Bunds (-4Pts à 0,2700%).



Ce matin, les investisseurs ont aussi pu prendre connaissance du niveau d'inflation britannique: les prix à la consommation au Royaume-Uni ont augmenté de 5,5% sur un an le mois dernier, après une inflation qui était ressortie à 5,4% en décembre, selon les chiffres de l'Office national de la statistique (ONS).

Les 'Gilts' britanniques se détendent malgré tout de -6Pts de base à 1,526%.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Air Liquide (+2,8%) publie au titre de 2021 un résultat net récurrent (RNR) en progression de 9,9% (+13,3% à change constant) à 2,57 milliards d'euros, et une marge opérationnelle de 17,8%, en augmentation de 70 points de base hors effet de l'énergie.



Nexans (+7,3%) publie au titre de 2021 un résultat net part du groupe de 164 millions d'euros, à comparer à 80 millions l'année précédente, et un EBITDA de 463 millions, soit une marge de 7,6%, en hausse de 157 points de base par rapport à 2020.



Enfin, la Française des Jeux (+4%) annonce relever ses objectifs 2025, visant désormais une croissance annuelle moyenne 2021-25 du chiffre d'affaires entre +4 et +5%, un taux de marge d'EBITDA supérieur à 25% et un taux de distribution du résultat net entre 80 et 90% dès 2022 (les mises ont augmenté de +11% en 2021 à 19MdsE).

Cap Gemini reste lanterne rouge avec -4% cet après-midi.