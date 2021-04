Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : prudence avant l'inflation aux Etats-Unis Cercle Finance • 13/04/2021 à 11:20









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris ouvre en légère hausse mardi matin, même si la prudence devrait rester de mise avant la statistique de l'inflation aux Etats-Unis qui pourrait relancer les marchés ou au contraire commencer à les faire douter. L'indice CAC 40 progresse de 0,3% à 6183 points. Les investisseurs attendent avec une certaine fébrilité les chiffres des prix à la consommation aux Etats-Unis, qui seront publiés une heure avant l'ouverture de Wall Street. Un niveau d'inflation supérieur au consensus pourrait favoriser une nouvelle hausse des rendements des emprunts d'Etat et raviver les craintes sur l'évolution de la politique monétaire de la Réserve fédérale. 'Si la croissance économique des Etats-Unis reprend son cours antérieur, que l'inflation refait surface et que la dette publique du pays augmente, il n'y aura plus de raison ni de besoin pour des taux d'intérêt bas', rappelle la société de gestion scandinave Evli. Les prix à la consommation américains sont attendus en hausse de 2,5% en rythme annuel sur le mois de mars, marquant une nette accélération par rapport à la hausse de 1,7% enregistrée en février. Hors énergie et alimentation, le taux d'inflation sur un an est prévu à 1,5% le mois dernier, contre 1,3% en février. Toute la question, pour les investisseurs, est de déterminer si cette accélération des prix n'est que temporaire et si elle est susceptible de modifier les anticipations d'inflation des agents économiques. Pour la plupart des analystes, la remontée de l'inflation au printemps ne sera que fugace compte tenu des effets de base vis-à-vis de mars 2020, qui avait constitué un point bas pour de nombreuses données sur l'inflation. Au printemps dernier, du fait des perturbations causées par la pandémie, les prix à la consommation s'étaient inscrits en baisse ce qui promet, un an plus tard, un effet de base maximal. Dans la zone euro, la matinée sera animée par la publication de l'indice ZEW du moral des investisseurs en Allemagne, qui devrait avoir progressé en mars avec la perspective d'une accélération des campagnes de vaccination sur le Vieux Continent. A Paris, Air France-KLM annonce lancer une augmentation de capital avec suppression du DPS, par voie d'offre au public, d'un montant d'environ 988 millions d'euros, susceptible d'être porté à un maximum de 1136 millions en cas d'exercice intégral de la clause d'extension. Le groupe annonce la fixation du prix de souscription à son augmentation de capital à 4,84 euros par action nouvelle. Le distributeur alimentaire Casino annonce 'engager activement des travaux préparatoires en vue de potentielles levées de fonds propres additionnels de GreenYellow et Cdiscount, destinées à accélérer leur croissance'. Sodexo indique que sa filiale américaine a émis lundi un emprunt obligataire d'un montant total de 1,25 milliard de dollars en deux tranches : 500 millions à échéance avril 2026, avec un coupon de 1,634%, et 750 millions à échéance avril 2031, avec un coupon de 2,718%. Orange a lancé le 8 avril son offre publique d'acquisition des actions d'Orange Belgium au prix de 22 euros par action. Ce prix fait notamment ressortir des primes de 36 %, 48 %, 49 % et 38 % respectivement par rapport au dernier cours de clôture et aux cours moyens pondérés par les volumes sur les 3 mois, 6 mois et 12 mois précédant l'annonce de l'opération.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.34%